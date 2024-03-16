Tesla'dan bazı araç modellerine zam
Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, ABD'de Model Y fiyatlarına zam yaptığını duyudu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mart 2024 15:30, Son Güncelleme : 16 Mart 2024 15:30
Elektrikli otomobil devi Tesla, ABD'de Model Y fiyatlarına zam yaptı.
Şirketin web sitesinden yapılan açıklamada, 1 Nisan'da tüm Model Y fiyatlarının bin dolar artacağı belirtildi.
Şirket, mart ayında da arkadan çekişli ve uzun menzilli Model Y araçlarının fiyatlarını bin dolar artırmıştı.
Tesla, yaklaşık bir ay önce Avrupa ve Çin'deki fiyatları düşürmüştü