Erdoğan: Erzurum'u depreme dayanıklı bir şehir yapmaya kararlıyız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Erzurum Miting Etkinlik ve Gösteri Alanı'ndaki mitinginde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan kente yatırımlardan bahsederken, Erzurum'un depreme hazırlanacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanının öne çıkan açıklamaları şöyle:

- Sorun bakalım şu anda meydan ne kadar, rakamı aldım. Bugün 40 bin. Erzurum, 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Erzurum'la birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı renklerine boyamaya var mıyız?

- Biz insanlarımıza ve şehirlerimizi bu güne kadar hep eser ve hizmet siyasetiyle gösterdik. Erzurum'a 21 yılda 173 milyar liralık kamu yatırımı yaptık. 107 adet sağlık tesisini şehrimize kazandırdık. 13 millet bahçesi projemizden 10'unu tamamladık.

- Ülkemizin önemli deprem kuşaklarından olan Erzurum'u depreme dayanıklı bir şehir yapmaya kararlıyız. Bunun için bakanlık ve belediyeleri seferber edeceğiz.

- Tek parti faşizmi kalıntısı zihniyet, terör örgütü uzantılarıyla el ele vererek pusuda beklediğini her fırsatta ispatlıyor.