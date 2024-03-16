Limana yanaşan gemi kıyıya çarptı: Vinçler devrildi
Kocaeli'de özel bir limana yanaşan gemi vinçlere çarptı. Kazada biri ağır 3 kişi yaralandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Mart 2024 17:41, Son Güncelleme : 16 Mart 2024 17:42
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan özel bir limana yanaşan geminin kıyıya çarpması nedeniyle 3 yükleme vinci devrildi.
Uluslararası limanda meydana gelen olayda Limana yanaşan bir geminin kıyıya çarpması sonucu vinçler devrildi.
Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Olayda 3 işçi yaralandı. Devrilen vincin içerisinde bulunan bir işçinin durumu ağır.