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Elektrik piyasasında teminat mektupları elektronik hale getirilecek

Elektrik piyasası katılımcıları, mevcut teminat mektuplarını 1 Ocak 2025'e kadar elektronik teminat mektubuna dönüştürecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mart 2024 19:15, Son Güncelleme : 16 Mart 2024 18:33
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Elektrik piyasasında teminat mektupları elektronik hale getirilecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, organize toptan elektrik piyasalarında faaliyet gösteren piyasa katılımcılarının sunması gereken teminat mektupları, elektronik teminat mektubu olarak ibraz edilecek.

Mevcut teminat mektupları 1 Ocak 2025'e kadar elektronik teminat mektubu olarak değiştirilecek. Söz konusu tarihe kadar değiştirilmeyen teminat mektupları ise teminat hesaplamalarında dikkate alınmayacak.

Piyasa Yönetim Sisteminde (PYS) piyasa katılımcısı adına kayıtlı tüm serbest tüketicilerin kayıtları, teminat seviyesinin saat 11.00 itibarıyla sunması gereken ek teminat tutarını karşılamadığı ilk iş gününden itibaren silinecek. Söz konusu kayıtların silinmesi daha önce toplam teminat hesabının yapıldığı fatura döneminden itibaren geçerli olacak şekilde gerçekleştirilmekteydi.

Birden fazla teminat türü ibraz eden katılımcı, teminatları kısmen veya tamamen diğer kıymetlerle değiştirilebilecek

Değişikliğe göre, teminatların Türk lirası karşılıklarının hesaplanması sürecinde, döviz nakit teminatlar ve döviz elektronik teminat mektupları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hesaplamanın yapılacağı günden bir iş günü önce saat 15.30'da ilan edilen döviz alış kuru göz önüne alınacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri için TCMB tarafından hesaplamanın yapılacağı gün Resmi Gazete'de yayımlanan gösterge niteliğindeki fiyatlar baz alınacak. Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Eurobond'lar için de merkezi uzlaştırma kurulu tarafından belirlenen fiyatlar belirleyici olacak.

Piyasa katılımcılarının birden fazla teminat türü ibraz etmesi durumunda, söz konusu teminatlar kısmen veya tamamen teminat olarak kabul edilen diğer kıymetlerle değiştirilebilecek.

Nakit Türk lirası ve Türk lirası cinsinden elektronik teminat mektubu dışında teminat olarak kabul edilen kıymetlere değerleme katsayısı uygulanacak. Söz konusu değerleme katsayısı, benzer piyasalarda uygulanan değerleme katsayıları dikkate alınarak merkezi uzlaştırma kuruluşunun önerisiyle piyasa işletmecisi tarafından belirlenecek.

Teminatlara ihtiyati tedbir konması veya ilgili kıymetin kesin teminat niteliğini ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkması durumunda, söz konusu kıymetler piyasa katılımcısının toplam teminat hesabında dikkate alınmayacak.

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