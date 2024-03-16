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Kurum: Kentsel dönüşümün siyaseti olmaz

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, ""Kentsel dönüşümün partisi, siyaseti veya ideolojisi olmaz. Bu seçimde herhangi bir adaya veya partiye değil kendi hayatımıza, geleceğimize, yavrularımızın istikbaline oy vereceğiz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mart 2024 19:40, Son Güncelleme : 16 Mart 2024 19:42
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Kurum: Kentsel dönüşümün siyaseti olmaz

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "Kentsel dönüşümün partisi, siyaseti veya ideolojisi olmaz. Bu seçimde herhangi bir adaya veya partiye değil kendi hayatımıza, geleceğimize, yavrularımızın istikbaline oy vereceğiz." dedi.

Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi'nde "5126 Bağımsız Bölümlük Kentsel Dönüşüm Projeleri Temel Atma ve Yıkım Töreni"nde konuşan Kurum, İstanbul'u afetlere dirençli hale getirmek için gece-gündüz çalıştıklarını söyledi.

Kurum, İstanbul'un 39 ilçesinde 7,5 milyon ev ve iş yeri bulunduğunu, 1,5 milyon yapının şu an sağlıksız durumda olduğunu aktardı.

GEÇMİŞTE NASIL YAPTIYSAK YİNE YAPACAĞIZ"

Zeytinburnu Telsiz Mahallesi'nde 378 bağımsız bölümü kentsel dönüşüm kapsamında tamamlayarak hak sahiplerine teslim ettiklerini kaydeden Kurum, Beştelsiz Mahallesi'nde ise 19 binada 157 bağımsız bölümün dönüşümünü bitirdiklerini söyledi.

Kurum, CHP'li İBB yönetiminin kentsel dönüşüm kapsamında taş üstüne taş koymadığını ifade ederek, "Durumun ciddiyetinin bile farkında değiller. İstanbulluları 5 yıl boyunca verdikleri dönüşüm vaatleriyle sadece kandırdılar. Aynı deprem seferberlik planını 3 kere yayınlayarak İstanbulluların aklıyla alay ettiler, yavrularımızın geleceğine ihanet ettiler." diye konuştu.

İstanbul'da 650 bin konutun dönüşümünü yapacaklarını vurgulayan Kurum, "Muhalefet ne derse desin, yarı zamanlı belediye başkanlığı yapan ve arada bir İstanbul'a uğrayan bu zat hangi yalanları söylerse söylesin, hangi yalan siyaseti yaparsa yapsın biz 1 Nisan sabahı milletimizle el ele vereceğiz. Geçmişte nasıl yaptıysak yine yapacağız." ifadelerini kullandı.

"YAVRULARIMIZIN İSTİKBALİNE OY VERECEĞİZ"

Kurum, kentsel dönüşümün önemine işaret ederek, "Kentsel dönüşümün partisi, siyaseti veya ideolojisi olmaz. Bu seçimde herhangi bir adaya veya partiye değil kendi hayatımıza, geleceğimize, yavrularımızın istikbaline oy vereceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından yıkım işlemi yapılacak Ataşehir, Beşiktaş, Tuzla, Güngören, Ümraniye, Kağıthane, Bayrampaşa, Esenler, Üsküdar, Bağcılar ve Avcılar ilçelerindeki noktalarla canlı bağlantı kuruldu. Dua edildikten sonra protokol üyeleri hep birlikte butona bastı.

Törene, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bazı milletvekilleri, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve vatandaşlar katıldı.

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