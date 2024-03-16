Depremde hasar görmüştü: Tarihi Hatay Valiliği binası yıkıldı

Öte yandan, 29 Haziran 1939 tarihinde 40 milletvekilinden oluşan Hatay Devleti Millet Meclisi, Hatay'ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne 63'üncü vilayet olarak katılma kararını oy birliği ile tarihi binada almıştı.

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