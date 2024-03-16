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Bakan Tunç: Darbecilerin yaptığı bir anayasayla yürüyemeyiz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Ülkemizi, Türkiye Yüzyılı'nın başında yeni bir anayasaya kavuşturmak zorundayız. Darbecilerin yaptığı bir anayasayla yürüyemeyiz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mart 2024 22:35, Son Güncelleme : 16 Mart 2024 22:37
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Bakan Tunç: Darbecilerin yaptığı bir anayasayla yürüyemeyiz

Darıca Dernekler Federasyonu tarafından Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde düzenlenen Batı Karadenizliler iftar programına katılan Tunç, ramazan ayını tebrik ederek, gönül sofrasında vatandaşlarla buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da başlattığı gerçek belediyeciliğin, 2002 yılından itibaren bütün Türkiye'de eser ve hizmet siyasetine, ülkenin kalkınmasına dönüştüğünü belirterek, gerçek belediyeciliği Kocaeli'de ve Darıca'da görmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlattı.

Siyasetlerinin merkezinde insanın bulunduğunu vurgulayan Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde 22 yıldan bu yana her alanda insanı güçlendirmeye çalıştıklarını kaydetti.

İstikrarlı kalkınma hamleleriyle ülkenin 81 vilayetini yatırımlar, icraatlar ve eserlerle donattıklarını, donatmaya da devam ettiklerini, Türkiye'nin enerjide bağımsız, savunma sanayiinde bağımsız ve ekonomide güçlü olması için çok çalıştıklarını anlatan Tunç, dünyada hakkaniyeti ve adaleti savunmayı, dengeli bir dış politikayla Türkiye ekseni kurmayı ve mazlumun yanında olmayı sürdürdüklerini dile getirdi.

Türkiye'yi dış tehditlere karşı daha korunaklı hale getirmenin gayretiyle savunma sanayiini güçlendirmeye devam ettiklerinin altını çizen Tunç, terörün her türlüsüyle mücadele ederek, ülkeyi ve çocukları huzurlu bir geleceğe kavuşturmanın gayretinde olduklarını söyledi.

Tunç, Türkiye'nin hak ve özgürlükler alanını da genişlettiklerini, demokrasiyi güçlendirdiklerini, adaletten ayrılmadıklarını, hukukun üstünlüğünü savunduklarını aktararak, hak arama hürriyetini daha da genişlettiklerini ifade etti.

Ülkenin özellikle darbelere, vesayetçi anlayışa açık olmaması, bir daha milli iradenin önünün kesilmemesi için büyük reformlar, sessiz devrimler gerçekleştirdiklerini aktaran Tunç, bu alanda yapılan değişikliklerden bahsetti.

Anayasadaki darbeci ve vesayetçi ruhu ortadan kaldırmaya yönelik çok önemli reformları hayata geçirdiklerine dikkati çeken Tunç, şöyle devam etti:

"Şimdi de bununla yetinmiyoruz. Ülkemizi, Türkiye Yüzyılı'nın başında yeni bir anayasaya kavuşturmak zorundayız. Darbecilerin yaptığı bir anayasayla yürüyemeyiz. Türkiye Yüzyılı'nda daha demokratik, daha katılımcı, herkesin görüşlerinin alındığı, temel hak ve özgürlükleri öne alan, sivil, demokrat, katılımcı bir anayasayla yolumuza devam etmek istiyoruz. Bunun için de Türkiye Büyük Millet Meclisinde inşallah bir uzlaşma sağlanır ve Türkiye Yüzyılı'na başlarken, yeni ve demokratik anayasayla yolumuza devam ederiz."

"Karanlık günleri milletimizle aşmayı başardık"

Bakan Tunç, yerel seçimlere değinerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız, 2002'de Başbakan olduktan itibaren geçen 22 yıllık sürede önümüze konulan 17 sandıkta da milletimiz desteğini hep Türkiye'nin gelişmesinden, kalkınmasından, demokrasiden yana kullandı. 18. sandıkta da en doğru kararı vereceğine yürekten inanıyoruz, milletimize güveniyoruz. Bu 22 yıl boyunca ülkemizin hem demokratik kalkınmasını hem fiziki kalkınmasını sağlarken o vesayetçi ve darbeci anlayışın türlü türlü müdahaleleriyle karşı karşıya kaldığımızda hep milletimizin desteğiyle o karanlık günleri aşmayı başardık, bugünlere geldik.

Bugün itibarıyla inşallah Türkiye Yüzyılı'nın başında önümüze konulacak 18. sandıkta belediye başkanlarımızı seçeceğiz. Şehirlerimizi en güzel şekilde yönetecek, orada güzel projeleri hayata geçirerek, şehirlerimizin daha müreffeh hale gelebilmesi için çalışacak başkanlarımızı belirlerken aynı zamanda sandığa giderek demokrasiye de sahip çıkmış olacağız. Şu önemli; bir belediye başkanının ilinin milletvekilleriyle beraber aynı masanın etrafında toplanıp o şehir için proje üretmesi, o ürettiği projeleri milletvekiline, bakanına ulaştırması, aralarındaki uyum çok önemli. O nedenle o uyumun gerçekleştirildiği ilçelerde ve illerde başarının sağlandığını ve o illerin çok daha hızlı geliştiğini ve kalkındığını görüyoruz. Kocaeli'miz de bunlardan biri."

Kocaeli'nin ticarette, sanayide, ekonomide Türkiye'nin İstanbul'dan sonra lokomotif ili olduğuna işaret eden Tunç, şehrin ekonomisinin Türkiye'yi ayakta tutan direklerden biri olduğuna vurgu yaptı.

Kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Tunç, Kocaeli'nin adalet sarayına ihtiyacının olduğunu belirterek, bunun 2024 yatırım programına alınmasını sağladıklarını söyledi.

Bakan Tunç, Kocaeli'de yargı hizmetinin kaliteli şekilde görülebileceği bir adalet sarayının yapılacağını, kente yakışacak bir adalet sarayı proje ihalesinin gelecek birkaç güç içinde yapılacağını bildirdi.

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