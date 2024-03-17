Kadıköy'de kadın güvenlik görevlisini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

Şüphelinin mağdura karşı kin beslediği için olayı gerçekleştirdiği ve 11 ayrı suçtan sabıkasının olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Göztepe Marmaray İstasyonu'nda güvenlik görevlisi olarak çalışan G.K'ye (34), istasyon girişinde Ç.A. (36) bıçakla saldırdı.

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