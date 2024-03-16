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Hastanede acil servis 'izole hastalar' nedeniyle kapatıldı: Sağlık görevlileri özel kıyafet giydi

Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne zehirlenme belirtisi ile getirilen 2 işçinin tedavisi sırasında hastanedeki bazı kişilerde de zehirlenme belirtilerinin ortaya çıkması üzerine acil servis boşaltılarak hasta kabulü durduruldu. Hastanede temizlik çalışması başlatılırken, izole hastaların nakline kadar serviste hizmetlerin durdurulduğu öğrenildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Mart 2024 23:15, Son Güncelleme : 16 Mart 2024 23:16
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Hastanede acil servis 'izole hastalar' nedeniyle kapatıldı: Sağlık görevlileri özel kıyafet giydi

Gümüşpala Mahallesi'nde bulunan Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne saat 19.30 sıralarında kimyasal ilaçlama yaparken yüzleri kızaran ve zehirlenme belirtileri görülen 2 işçi getirildi.

İşçiler acil serviste işlemleri yapılırken, serviste bulunan diğer bazı hastalarda da yüz ve göz kızarıklıkları görüldü. Bunun üzerine acil servis doktorlarına haber verildi.

Acil serviste muayene için gelen hasta ve yakınları bunun üzerine kısa sürede tahliye edilirken, işçiler ve bunların yanında bulunup etkilenenler 'izole hasta' olarak karantina odasında müşahede altına alındı. Ayrıca hastaların daha gelişmiş hastanelere sevk edilmesi kararlaştırıldı.

SAĞLIK GÖREVLİLERİ ÖZEL KORUYUCU KIYAFET GİYDİ

Görevliler acil serviste temizlik ve havalandırma çalışması yaparken, sevk edilen ambülanslarla kimyasal ilaçlardan zehirlenenler çeşitli hastanelere sevk edildi. Hastaların sevki için görevlendirilen ambülanslardaki sağlık görevlilerinin özel koruyucu kıyafet giydikleri görüldü. Zehirlenen hastaların başka hastanelere nakli sırasında hastanenin bahçesine sivil araç girişi tamamen durduruldu. Görevliler, görüntü alınmasını engellemeye çalışırken Devlet Hastanesi'nde bahçede bekletilen hasta ve yakınlarının daha sonra servise alınacağı açıklandı.

"TEDBİR AMAÇLI DIŞARI ÇIKARDIKLARINI SÖYLEDİLER"

Diş tedavisi için gelen Bekir Gök, "Hastaneye geldim. Kayıt almadıklarını söylediler. Nedenini sordum, zehirlenen kişiler olduğunu belirterek içeridekileri çıkarmaya başladılar. Güvenlikçilere sordum, tarım ilacından zehirlenenler içeride bekledikleri için yanlarında bulunanları doktorlar tedbir amacıyla dışarı çıkarttıkları söylediler. Şu anda muayene yapmıyorlar. Acilde şu anda hiçbir hizmet yok" dedi.

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