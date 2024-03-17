Sadece İstanbul'da değil! Üç ilde daha başa baş yarış

Yerel seçimlerin en çekişmeli yarışının yaşandığı İstanbul'un yanı sıra Yalova, Giresun ve Karaman'da da çok küçük farklarla seçimin sonuçlanması bekleniyor.

1 OY DAHİ ÖNEMLİ

2014 ve 2019 mahalli idareler seçiminde, Yalova'da Türkiye'nin en bıçak sırtı yarışı gerçekleşmişti. 31 Mart'ta yapılacak mahalli seçimlerde de benzer bir yarışın yaşanması bekleniyor. 2019 seçimlerinde CHP'nin adayı 613 farkla seçimi kazanmıştı. 2014 yılındaki yerel seçimlerde ise Yalova'da iki aday arasında sadece bir oy fark olunca, itiraza konu olan seçimler, YSK kararı ile yenilenmişti. 1 Haziran 2014 yılında ikinci kez yapılan seçimde, CHP'nin adayı Vefa Salman, 200 oy farkla başkanlığı elde etmişti.

AK Parti ve CHP'de yapılan anketlerde bu seçimlerde de Yalova'da yine kafa kafaya geçecek bir yarış olacağı sonucu çıkıyor. 2019'da seçimi kıl payı kaybeden AK Parti, Yalova'da Mustafa Tutuk ile yarışa giriyor. Tutuk, CHP'li Vefa Salman'ın hakkındaki yolsuzluk, görevi ihmal ve usulsüzlük suçlamaları sebebiyle görevden alınması sonrasında, Belediye Meclisi kararı ile Yalova Belediye Başkanı seçilmişti. CHP ise bu kez eski il başkanı ve 2023 seçimlerinde milletvekili adayı olan Mehmet Gürel'i Yalova'da yarışa sokuyor.

GİRESUN'DA SONUÇLAR NE OLACAK?

Öte yandan Yalova'ya benzer bir yarışın Giresun'da da yaşanabileceği belirtiliyor. 2019'da Giresun'da ipi AK Parti göğüslemişti. Sonrasında CHP'nin itirazı üzerine geçersiz oylar yeniden sayılmış, ancak sonuç değişmemişti. AK Parti Giresun'da seçimi 319 oy farkla kazanmıştı. AK Parti; Giresun'da mevcut başkan Aytekin Şenliklioğlu'nu, CHP ise 2019'da kıl payı kaçırdığı seçimler için bu kez Fuat Köse'yi aday gösterdi.

KARAMAN'DA AK PARTİ MHP ADAYLARI BAŞA BAŞ

Karaman'daki yarışın ise AK Parti ve MHP arasında geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. 2019 seçimlerinde MHP'nin adayı 1.000 civarında bir oy farkı ile AK Parti adayını geride bırakmıştı. Bu seçimlerde MHP mevcut belediye başkanı Savaş Kalaycı'yı, AK Parti ise Karaman eski Milletvekili Mevlüt Akgün'ü aday gösterdi. Yapılan anketlerde AK Parti ve MHP adayı yine başa baş görünüyor.

YÜCEL KAYAOĞLU