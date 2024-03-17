Apartman ve sitelerde oturanlar dikkat! Cezalar artırıldı

Türkiye Gazetesi'nden Necmi Çiçekçi'nin haberine göre; Yaşadığımız apartmanlarda belirlenmiş olan sınırların üzerinde gürültü, yüksek sesle müzik dinlemek, televizyon seyretmek ve telefonla konuşmanın belirli cezaları bulunuyor. Gürültü yapan komşulara karşı başvurulacak en kısa yol zabıtaya ve karakola giderek şikayetçi olmak ve gürültü yapan kişilere idari para cezası kesilmesini sağlamak. Evde gürültü yapmanın cezası geçtiğimiz aylarda belli oldu. Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ 28 Aralık'taki Resmi Gazete'de yayımlandı.

YÜZDE 58 ARTIRILDI



Verilen detaylara göre Çevre Kanunu gereğince kişilerin huzur ve sükünunu, beden ve ruh sağlığını bozacak biçimde söz konusu yönetmelikle belirlenmiş olan standartlar üzerinde gürültü çıkarılması yasak. Ayrıca eğlence yeri, fabrika, hizmet binaları, atölye, iş yeri, konutlar ve ulaşım araçlarında gürültünün asgariye indirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor. Bu yasağa uymayan ve tedbirleri almayan kişi ve kuruluşlara para cezası kesiliyor. Ceza tutarları geçen yıla göre yüzde 58 oranında artırıldı.

Yürürlüğe giren tebliğ kapsamında, 2024 yılında uygulanacak gürültü cezaları şu şekilde:

Standartlara aykırı biçimde gürültü ve titreşime sebep olan konutlar için ceza miktarı 7 bin 667 Türk lirası,

Ulaşım araçları için 23 bin 155 Türk lirası,

İş yerleri ve atölyeler için 77 bin 372 Türk lirası,

Fabrika, şantiye ve eğlence gürültüsü için de 232 bin 264 Türk lirası

Verilen para cezalarına rağmen gürültü devam ediyorsa Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak, komşunun gürültü yapmasını yasaklatmak mümkün. Eğer bütün bu yöntemlere rağmen problem devam ederse Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 25. maddesi uyarınca bütün kat malikleri bir araya gelip gürültü yapan komşunun evini alabilir.