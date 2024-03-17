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EPDK açıkladı: İşte güneşten para kazanma yöntemleri

EPDK, GES yatırımına ortak olmanın yöntemlerini açıkladı. Üretim lisansının en önemli kriter olduğunu söyleyen yetkililer, "Lisansı olmayan şirket elektrik üretemez" dedi.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 17 Mart 2024 08:35, Son Güncelleme : 17 Mart 2024 08:37
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EPDK açıkladı: İşte güneşten para kazanma yöntemleri

Türkiye'de yerli ve yenilenebilir enerji alanında son dönemde önemli atılımlar yapılırken, vatandaşların da bu alana olan ilgisi arttı. Güneş Enerji Santrallerine (GES) ortaklık yöntemiyle para kazanmak isteyen vatandaşlar da artınca bu alan dolandırıcılığa çok açık hale geldi.

Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yetkilileri GES yatırımına ortak olmanın yöntemlerini açıkladı. Kainat Enerji ve iştiraki Enerji Tarlası ile İhya Enerji adlı oluşumların sosyal medya ve dijital platformlardan vatandaşlara güneş enerjisi santrali kurulu tarlalar satma vaadi ile ortaya çıkan güneş tarlası dolandırıcılığı sonrası EPDK, bir GES'e ortak olmanın yol ve yöntemlerini anlattı.

DİKKATLİ OLMANIZ ŞART

EPDK yetkilileri konu ile ilgili daha önce yaptıkları resmi açıklamada vatandaşları bu tür dolandırıcılık olaylarına karşı uyardıklarını anlatarak, elektrik üretim lisansı bulunmayan hiçbir şirketin hiçbir kaynaktan elektrik üretemeyeceğini vurguladı. EPDK yetkilileri şunları kaydetti: "Enerji sektörümüzün kuralları belli. EPDK olarak bu tip saadet zinciri şeklindeki yatırım girişimlerinin mümkün olamayacağını daha önce açıkladık ve gerekli hukuki girişimlerde de bulunduk.

Gelin internet sitemizden birlikte bakalım, ki bu alanda yatırım yapmayı düşünen herkes de ilk önce bu adımı atmalı. Bakın bu üç şirketin de elektrik üretim lisansı yok. Yani elektrik üretim faaliyetinde bulunamaz, tabii doğal olarak hiçbir ortağına güneş enerjisi üreterek bir kar da dağıtamaz. Vatandaşlarımız bu gibi içi boş vaatlere karşı çok dikkatli olmalı."

ORTAK OLMANIN İKİ YOLU

Güneş enerjisi yatırımlarında yatırıma ortak olmanın iki yolu olduğunu belirten EPDK yetkilileri, "Ya gidip doğrudan o yatırımcının şirketteki hissesini veya şirketin kendisini satın alırsınız ya da halka arz olunan şekli ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun mevzuatına uygun şekilde borsadaki hisselerini satın alırsınız" dedi. Yetkililer şunları kaydetti: "Reklamlarla, promosyonlarla bu gerçeği değiştiremezsiniz. Çünkü enerji mevzuatımız bu konuda çok net. Bu şirketlerin üretim lisansı yok ve elektrik üretemezler. Diyelim ki elektrik üretim lisansı olan bir şirket söz konusu ve bu şirket yeni ortaklar, hissedarlar almak istiyor. O şirket de her hissedar işlemi ile ilgili EPDK'ya başvurmak ve lisansını tadil etmek zorunda. Biz de kurum olarak bu süreçleri çok titiz biçimde yürütüyoruz."

ŞİMDİ DE UMRE HEDİYE EDİYORLAR

Sosyal medyada verdikleri reklamlarla üretim lisansı olmamasına rağmen güneş santrali kuracağını vaat eden İhya Enerji adlı şirket şimdi de vatandaşların dini duygularını bu sömürüye alet etmeye çalıştı. Şirketin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda "Ramazan'a özel kampanya, 4 parsel alana Umre hediye" gibi ifadelerle vatandaşları kandırmaya çalıştığı belirlendi.

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