Trafik poliçelerine kota sınırı, fiyatları uçurdu

Türkiye Gazetesi'nden Necmi Çiçekli'nin haberine göre; sigorta ve reasürans şirketleri, trafik sigorta poliçelerinden ciddi anlamda zarar ediyor. Sektörün tepe kuruluşları tarafından yapılan açıklamalarda, geçen yıl sigorta şirketleri trafik sigortalarından 12 milyar lira zarar etti. Bu alanda poliçe kesen 31 şirketin 24'ü zarar açıkladı. En fazla zarar, yedek parça ve işçilik maliyetleri ile kazaların artmasında görülünce sigorta şirketleri de trafik poliçesi kesmemek için acentelerine kota koymaya başladı. Acentenin belirlenen kotayı aşması durumunda şirketlerin yüksek teklif verdiği ortaya çıktı.

SİGORTALAMAKTAN KAÇIYORLAR

Normal şartlarda bir acentenin tüm poliçeler içinde trafik sigorta kesme oranı yaklaşık yüzde 40 iken, bugün bu rakam yüzde 20-25'lere kadar geriledi. Bunda ise şirketlerin 'yüksek fiyat sunması' ve 'riskli müşteri' gibi nedenler ön plana çıktı. Bugün birçok araç sahibi, trafik poliçe fiyatlarının yüksek oluşu ya da poliçe yaptıramamaktan şikayet ediyor.

YAPILAN DÜZENLEME YETMEDİ

İsmini vermek istemeyen bir sigorta acentesi, konuyla ilgili gazetemize şu açıklamayı yaptı: Pandemi öncesi tüm poliçelerimizin yüzde 40-45'ini trafik poliçeleri oluşturuyordu. Aslında bizim en fazla poliçe kestiğimiz alan bu. Ancak pandemi sonrası başlayan enflasyonist ortam, hasar tazminat oranlarını yukarı çıkardı. Dolayısıyla trafik poliçe fiyatları yükseldi. Ancak hükümet sigorta poliçe fiyatlarının artışını önlemek amacıyla belli standartlar getirdi. Bu yılbaşı itibarıyla Sigorta ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğine göre, zorunlu trafik sigortası aylık azami prim artış oranı, 2024 yılının ilk 4 ayı için yüzde 5 olarak belirlendi. Bu oran, 2023 Mayıs'ından itibaren aylık yüzde 2 olarak uygulanıyordu. Tabii bu rakamlar şirketleri kurtarmayınca kibarca reddetmeye başladılar" dedi.

10 YILLIK MÜŞTERİMİZİ KAYBETTİK

"Şirketler zarar edince alternatif gelir yöntemleri aramaya başladılar" diyen acente sahibi "Normalde müşterimizin binek otomobili için trafik sigortası 6.400 lira tutuyor. Ancak biz acente olarak trafik poliçesi kesme kotamızı doldurduğumuzdan yüksek fiyat vermek zorunda kalıyoruz. Müşterimiz 10 yıldır bizimle çalışıyor; ama sigorta şirketi kotan doldu diye zorunlu trafik sigortasını yapmıyor. Yapabilmemiz için konut, hayat, sağlık sigortalarını da ek olarak yapmamız gerekiyor. Yapmayınca da ekranımızı kapatıyor" açıklamalarında bulundu.

DİĞER BRANŞLARA ZAM YAPTILAR

Acente sahibi, trafik poliçelerinden zarar eden şirketlerin diğer alanlara zam yaptığına da dikkat çekerek şunları dile getirdi: Normal şartlarda kasko, iş yeri ve taşımacılık sigortalarının çarpanları bellidir. Mesela iş yeri ve taşımacılık sigortaları çok riskli olmadığı için uygun fiyatlar çıkar. Çünkü kaza risk primleri düşüktür. Ancak şirketler trafik poliçesinden zarar edince diğer alanlara da zam yaptılar. Bizler ciddi anlamda müşteri kaybediyoruz. Buna bir standart getirilmeli.