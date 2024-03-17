Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 3 maden ocağı kapatıldı

Bir vagon, 15 ton kömür ile 70 metre ray bulunan ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri tarafından kapatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilimli ilçesinde sahipli 3 maden ocağının ruhsatsız işletildiğini belirledi.

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