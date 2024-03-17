1 aylık hamile gelin trafik kazasında hayatını kaybetti

Kaza, 15 Mart günü Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda meydana geldi. Yaklaşık 20 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında Ceyda Güler Erkoç (26) ve yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

Ağır yaralanan Ceyda Gürler Erkoç, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erkoç'un 9 ay önce evlendiği ve 1 aylık hamile olduğu öğrenildi. Erkoç'un cenazesi adli tıp kurumunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Cenaze Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Mahalle mezarlığında defnedilecek.