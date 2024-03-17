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Çankırı'da doktor hasta yakını tarafından darbedildi

Çankırı'da acil serviste görevli doktor, hasta yakını tarafından darbedildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mart 2024 13:07, Son Güncelleme : 17 Mart 2024 14:10
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Çankırı'da doktor hasta yakını tarafından darbedildi

Bir yakınını tedavi ettirmek için Çankırı Devlet Hastanesi'ne gelen ismi öğrenilemeyen şahıs, nöbetçi acil tıp uzmanı doktor U.O. ile sözlü tartışma yaşadı.

Daha sonra hasta yakını, U.O'nun kafasına yumruk attı.

Hastanenin güvenlik görevlilerince uzaklaştırılan şüpheli, doktorun "beyaz kod" bildiriminde bulunmasıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Konuya ilişkin kınama mesajı yayımlayan İl Sağlık Müdürü Hüseyin Sarıkaya, acil tıp uzmanı meslektaşının bir hasta yakını tarafından sözlü ve fiziki olarak darp edildiğini üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet veya hakaret içerikli tavır, davranış ve tutum karşısında sessiz kalmayacaklarını, olayın faili ve failleri hakkında her tür hukuki sürecin takipçisi olacaklarını aktaran Sarıkaya, şiddet eylemini kınadı.

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