Şarampole devrilen kamyondaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Denizli'nin Beyağaç ilçesinde kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mart 2024 14:08, Son Güncelleme : 17 Mart 2024 14:11
Ali Yıldız idaresindeki 72 AV 724 plakalı boya yüklü kamyon, Pınarönü Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Araçta sıkışan sürücü Yıldız ile Hakan Kıvanç (27), itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı Kıvanç, hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.