Oğulları tarafından bıçaklanan baba öldü

Oğuzeli ilçesi kırsal Çaybeyi Mahallesi'nde kardeş olan H.A. (32) ve A.A. (37) ile babaları Müslüm A. (59) arasında arazi alıp verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

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