Oğulları tarafından bıçaklanan baba öldü
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde oğulları tarafından bıçakla yaralanan baba, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mart 2024 14:35, Son Güncelleme : 17 Mart 2024 15:00
Oğuzeli ilçesi kırsal Çaybeyi Mahallesi'nde kardeş olan H.A. (32) ve A.A. (37) ile babaları Müslüm A. (59) arasında arazi alıp verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.A. ve A.A, bıçakla babalarını vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.
112 Acil Servis ekiplerince Oğuzeli Devlet Hastanesine kaldırılan baba, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 kardeşin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.