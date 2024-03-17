'Sibergöz-27' operasyonu; firari Übeyit Bartin Aydın'da yakalandı

Sosyal medyada anonim hesaplar üzerinden yasa dışı bahis reklamı yaptığı belirtilen Übeyit Bartin, Aydın'da gözaltına alındı.

Übeyit Bartin'in gözaltı haberini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

Bakan Yerlikaya, "Übeyit Bartin'in kendisi ve yakınları ile birlikte 54 adet sahte Twitter (X) hesabından vatandaşın ilgisini çekecek paylaşımlar yaparak takipçi kazandığı ve yasal olmayan sitelerin reklamlarını paylaşarak para kazandıkları, bu yolla vatandaşları yasadışı bahise ve kumara alıştırdıkları tespit edildi." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, 20 hesapta 10 farklı yasa dışı bahis sitesinin reklamının yapıldığını bildirdi.