Erdoğan'dan, staj ve çıraklık mağdurlarına: Çırağa müjde olmaz Kalfaya, ustaya olur
Erdoğan, Konya mitingindeki staj ve çıraklık mağdurlarının sloganlarına sinirlendi. "Çırağa müjde olmaz. Kalfaya, ustaya olur. Onun için de bu tür adımlar yanlış adımlar. Konya'ya, Konyalıya sadakat ve siz bu sadakati bozmayın. Sen bizi dinle!"
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Mart 2024 15:31, Son Güncelleme : 17 Mart 2024 16:14
31 Mart'taki yerel seçimlere 2 hafta kala, seçim meydanları hareketli...
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Konya'da Kılıçarslan Meydanı'nda düzenlenen mitinginde konuşuyor. Erdoğan, Konya mitingindeki staj ve çıraklık mağdurlarının sloganlarına sinirlendi:
"Çırağa müjde olmaz. Kalfaya, ustaya olur. Onun için de bu tür adımlar yanlış adımlar. Konya'ya, Konyalıya sadakat ve siz bu sadakati bozmayın. Sen bizi dinle!"Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın en büyük ekonomileri arasına girme safhasındayız