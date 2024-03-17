Erdoğan'dan, staj ve çıraklık mağdurlarına: Çırağa müjde olmaz Kalfaya, ustaya olur

31 Mart'taki yerel seçimlere 2 hafta kala, seçim meydanları hareketli...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Konya'da Kılıçarslan Meydanı'nda düzenlenen mitinginde konuşuyor. Erdoğan, Konya mitingindeki staj ve çıraklık mağdurlarının sloganlarına sinirlendi:

"Çırağa müjde olmaz. Kalfaya, ustaya olur. Onun için de bu tür adımlar yanlış adımlar. Konya'ya, Konyalıya sadakat ve siz bu sadakati bozmayın. Sen bizi dinle!"