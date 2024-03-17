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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 terörist yakalandı

Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan terör örgütleri PKK ve FETÖ üyesi 4 zanlı yakalandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mart 2024 15:42, Son Güncelleme : 17 Mart 2024 15:43
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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 terörist yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekiplerce yürütülen faaliyetler kapsamında son bir haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 terör örgütü mensubu sınırda yakalandı.

Şüphelilerden 2'sinin PKK, 2'sinin de FETÖ üyesi olduğu belirlendi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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