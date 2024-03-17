Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 terörist yakalandı
Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan terör örgütleri PKK ve FETÖ üyesi 4 zanlı yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mart 2024 15:42, Son Güncelleme : 17 Mart 2024 15:43
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekiplerce yürütülen faaliyetler kapsamında son bir haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 terör örgütü mensubu sınırda yakalandı.
Şüphelilerden 2'sinin PKK, 2'sinin de FETÖ üyesi olduğu belirlendi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.