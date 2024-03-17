Çaykur Rizespor 3 puanı 3 golle aldı
Çaykur Rizespor, evinde Gaziantep Fk'yı 3-1 mağlup etti. Yeşil-mavililer 42 puanla 7. sıraya yükseldi. Kırmızı-siyahlılarda geçtiğimiz hafta göreve getirilen Selçuk İnan, ilk mağlubiyetini Rizespor karşısında yaşadı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mart 2024 15:43, Son Güncelleme : 17 Mart 2024 15:44
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor, Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti.
Konuk ekip Sorescu'nun golüyle 54. dakikada 1-0 öne geçti. Rizespor, Mbakata'nın kendi kalesine attığı golle skora yeniden denge sağladı.
84. dakikada Olawoyin ev sahibi ekibi 2-1 öne geçirirken, 90+7. dakikada Zeqiri sahneye çıkarak maçın sonucunu da belirlemiş oldu.
Bu sonuçla birlikte Çaykur Rizespor puanını 42'ye çıkartarak 7. sıraya yükseldi. Gaziantep FK ise 31 puanla 16. sırada yer aldı.
SELÇUK İNAN İLK MAĞLUBİYETİNİ YAŞADI
Kırmızı-siyahlılarda geçtiğimiz hafta göreve getirilen Selçuk İnan, ilk mağlubiyetini Rizespor karşısında yaşadı.