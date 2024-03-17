Hazine yarın 3 ihale ve 1 kira sertifikası satışı yapacak

Dördüncü ihalede ise 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışına imza atılacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarınki ilk ihalede 2 yıl (700 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18,50 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 3 tahvil ihalesi ve 1 kira sertifikası satışı gerçekleştirecek.

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