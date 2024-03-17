Özgür Özel: Emekliler Türkiye'nin en kalabalık gariban korosudur

Yerel seçime geri sayım sürerken, partilerin sahadaki çalışmaları sürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Osmaniye'de halk buluşması programında vatandaşlara seslendi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Osmaniyeli olduğunu anımsatan Özel, "Bugün sabah bir haber okuduk. Sayın Bahçeli bir kaza geçirmiş, omzu, kolu incinmiş. Buradan, memleketinden kendisine 'geçmiş olsun' diyor, saygılarımı iletiyorum." ifadesini kullandı.

Özel, Osmaniye'nin kalbinde vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi olan insanların kenti olduğunu dile getirdi.

Emekli maaşlarına değinen Özel, şu değerlendirmede bulundu:

"Emekliler, Türkiye'nin en kalabalık, mağdur, gariban korosudur. Hep birlikte, hep bir ağızdan '10 bin lira acı türküsünü' söylüyorlar. Emekliler şunu çok iyi biliyor; Tayyip Bey'in partisi Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiğinde en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Size hiç karışmasa, ilişmese, düzeninizi bozmasa bugün asgari ücret 17 bin lira, en düşük emekli maaşı 26 bin lira olacaktı. Çıktı meydanlara, 'Emekliyi enflasyona ezdirmem, enflasyon oranında zam yapacağım' dedi. Enflasyonu TÜİK'e hesaplattı, zammı ona göre verdi. TÜİK neyin kısaltması? 'Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumu'. Tayyip Bey'i üzmedi ama sizi üzdü."

Özel, emeklilerin ekonomik sıkıntılarıyla ilgili eleştirilerini sürdürerek, "Bana 'Biri çıkmış otobüsün üstüne, çıkmış meydanlara emekliyi kışkırtıyor' diyor. Tayyip Bey doğru söylüyor. Ben Osmaniye'ye, emeklilerimizin diyarına geldim, onları kışkırtmaya, sana karşı kışkırtmaya geldim. Emekli senden önce 8 çeyrek altın alıyorken 2,5'e düştüyse bu emeklinin kışkırtılmak, ayağa kalkmak için bana mı ihtiyacı var kardeşim?" ifadelerini kullandı.