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Kurum'dan İmamoğlu'na eleştiri: 5 yılda yaptığı tek bir metro ihalesi yok

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, rakibi CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek ''5 yılda tek bir metro ihalesine çıkamadılar. Bu yarı zamanlı belediye başkanının son 5 yılda yaptığı tek bir metro ihalesi yoktur." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mart 2024 17:59, Son Güncelleme : 17 Mart 2024 17:52
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Kurum'dan İmamoğlu'na eleştiri: 5 yılda yaptığı tek bir metro ihalesi yok

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan Çekmeköy-Taşdelen-Alemdağ Köprülü Kavşağı Açılış Töreni'ne katıldı.

Açılışta konuşan Kurum, "Yaklaşık 8-9 ay önce gelip buranın temelini atmak bana nasip olmuştu. O zaman, Mayıs seçimlerinden önce buraya geldik ve temelimizi o zaman karayolları genel müdürlüğümüzle ve ulaştırma bakanlığımızla birlikte atmış '8-9 ay sonra da buranın açılışını gerçekleştireceğiz' demiştik. Seçim yatırımı yapıyorlar dediler. Başlarlar ama bitirmezler dediler. Çekmeköy'ün az ilerisinde başlanmış ama İBB tarafından adım atılmamış işler var. Dediler ki, 'İşte sizde temel atacaksınız ama bu işi yapamazsınız' ne oldu? İşte 8-9 ay önce Çekmeköy'de attığımız temelin açılışını gerçekleştiriyoruz. Demek ki işi bilenlerle çalışırsan bu işler biter." ifadelerini kullandı.

"İSTANBULLU KARDEŞLERİMİZ ARTIK TRAFİK ÇİLESİYLE UĞRAŞMAK İSTEMİYOR"

''Ne yazık ki, İstanbul'umuz, son 5 yıldır bu beceriksiz, liyakatsiz, tembel yönetimin elinde fetret dönemini yaşıyor, her gün çile çekiyor. Maalesef bu aziz şehir, bir avuç iş bilmezin elinde her geçen gün heba ediliyor.'' diyen Murat Kurum şöyle devam etti:

''İstanbullu hemşerilerimiz; artık algıyla, yalanla kendisini kandıranları istemiyor. Mevcut CHP'li İBB yönetiminin Çekmeköy'e en ufak bir yatırım yaptığını gördünüz mü? Çekmeköy'ün en önemli sorunlarının başında trafik ve ulaşım geliyor. İBB koca 5 yılda Çekmeköy'de tek bir yatırım yaptı mı? Yapmazlar, öyle bir dertleri yok. İstanbullu kardeşlerimiz artık trafik çilesiyle uğraşmak istemiyor. Çilesiz İstanbul istiyor. Kolay bir İstanbul istiyor. Hasretle İstanbul'u gerçek belediyecilikle buluşturacak kadroları bekliyor. Çünkü mevcut CHP'li yönetim bu milleti trafik çilesine, ulaşım problemine mahküm etti. İstanbulluların 1 yılının 288 saatini, ömrünün 3 yılını trafikte heba ettiler."

"SON 5 YILDA YAPTIĞI TEK BİR METRO İHALESİ YOKTUR"

Murat Kurum, "Bugün metro ve metrobüs duraklarında, üst geçitlerde her gün korku filmi yaşanıyor. Bırakın araç trafiğini çözmeyi kilometrelerce uzayan yaya kuyruklarına yol açtılar. İşte ortada. 5 yılda tek bir metro ihalesine çıkamadılar. Mevcut CHP'li aday, yetmezmiş gibi bir de rahmetli Kadir abi döneminde temelleri atılan metro projelerini temelini ben attım, sıfırdan yaptım diye yalan söylüyor. Ve buradan, Çekmeköy'den bir kez daha söylüyorum. Bu yarı zamanlı Belediye başkanın son 5 yılda yaptığı tek bir metro ihalesi yoktur. Açtım dediği 47 kilometrelik metro hattının sadece ve sadece 8 kilometresi bu dönemde yapılmıştır." dedi.

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