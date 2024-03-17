Ankara'da 28 milyon lira değerinde kaçak tütün ele geçirildi

Ankara'da Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Bala İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, takip ettikleri 2 tırı yol kontrol noktasında durdurdu.

Tırlarda yapılan aramada, piyasa değeri 28 milyon 750 bin lira olan 29 ton kıyılmış tütün ele geçirildi.

Kaçak ürünlere el koyan jandarma, tır sürücüleri H.S. ve N.K.'yı gözaltına aldı.