7 gollü düello: Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında kazandı

Galatasaray, Süper Lİg'in 30. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılarda Dries Mertens 27. dakikada gol perdesini açarak skoru 1-0'a getirdi. 34. dakikada Mauro Icardi'nin kendi ağlarına gönderdiği golle skora yeniden denge geldi. Konuk ekip ikinci yarının ilk dakikalarında Mauro Icardi'nin kafa vuruşuyla yeniden öne geçerken, ev sahibi ekipte Aytaç Kara 57. dakikada kaydettiği golle skoru 2-2'ye getirdi.

Kasımpaşa, 77. dakikada Da Costa'nın golüyle 3-2 öne geçerken 79. dakikada Winck'in ihraç edilmesiyle 10 kişi kaldı. Mauro Icardi, 81. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamazken, 83. dakikada kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek skoru 3-3'e getirdi.

90+1. dakikada sahneye çıkan Carlos Vinicius, gol perdesini kapatarak Galatasaray'ın 4-3 kazanmasını sağladı.

Sarı-kırmızılılar bu sonuçla birlikte puanını 81'e çıkartırken liderliğini sürdürdü. Kasımpaşa ise 43 puanla 5. sırada yer aldı.

17 YIL SONRA İLK

Mauro Icardi, 2007/08 sezonundan bu yana bir Süper Lig maçında Galatasaray formasıyla kendi kalesine gol atan ilk santrfor oldu.

MONTELLA TRİBÜNDEYDİ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Kasımpaşa'nın Galatasaray'ı konuk ettiği karşılaşmayı tribünden takip etti. İtalyan teknik adama, analiz antrenörü Massimo Crivellaro eşlik etti.

SERİ 11 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 11 maçtan da galibiyetle ayrılarak seriyi sürdürdü.

Öte yandan sarı-kırmızılı ekip Süper Lig'de son 5 deplasman maçından galip ayrıldı.

İLK 11

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Berkan, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Yasin Özcan, Porozo, Gökhan Gül, Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara, Ben Ouanes, Nuno Da Costa