Köpeğe şiddet uygulanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli adliyede
İzmir'in Urla ilçesinde oto lastikçide köpeğe şiddet uygulanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden birine adli kontrol tedbiri, diğerine barınakta çalışma cezası verildi.
Kuşçular Mahallesi'nde gittiği oto lastikçide aracına zarar verdiğini öne sürdüğü köpeğe şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan M.K. ile olay esnasında müdahale etmeyen iş yeri çalışanı M.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K'ye çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol tedbiri, M.K'ye de haftanın belirli günlerinde barınakta çalışma cezası verildi.
Kuşçular Mahallesi'nde M.K. dün gittiği oto lastikçide aracına zarar verdiği iddiasıyla bir köpeğe uyguladığı şiddet iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülenmişti.
Jandarma ekipleri, görüntülerden kimliğini tespit ettiği M.K. ile olay anında müdahale etmeyen iş yeri çalışanı M.K'yi gözaltına almıştı.