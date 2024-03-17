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Bayraktar AKINCI'dan İHA-230 füzesiyle çifte atış

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Taarruzi İnsansız Hava Aracı Bayraktar AKINCI, süpersonik füze İHA-230 ile bir kere daha hedefini tam isabetle vurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mart 2024 19:27, Son Güncelleme : 17 Mart 2024 19:29
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Bayraktar AKINCI'dan İHA-230 füzesiyle çifte atış

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen Bayraktar AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'ya yerli olarak üretilen yeni mühimmat ve sistemlerin entegrasyonu başarıyla sürüyor.

Bayraktar AKINCI TİHA, Roketsan'ın geliştirdiği Türkiye'nin ilk havadan karaya süpersonik füzesi KKS/ANS güdümlü İHA-230 ile dün gerçekleştirilen bir atış testini daha başarıyla tamamladı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden kanatlarında 2 adet İHA-230 ile havalanan Bayraktar AKINCI, uzun menzilli atış testi icra etmek üzere Sinop'a yol aldı. Bayraktar AKINCI'nın Sinop Atış Alanı'nda 38 bin feet irtifadan ateşlediği İHA-230 süpersonik füzeleri, Karadeniz açıklarında 100 kilometre mesafedeki hedefi tam isabetle vurdu.

Bayraktar AKINCI TİHA, geçen hafta 4 gün süren atış testlerini başarıyla tamamladı. AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanan Bayraktar AKINCI, uzun menzilli atış testlerini icra edebilmek için Sinop'a uçtu. 13 Mart ve 15 Mart'ta Roketsan tarafından geliştirilen süpersonik füze İHA-122 ile gerçekleştirilen atış testinde hedefini 12'den vurdu. Bayraktar AKINCI, 14 Mart'ta IIR (Görüntüleyici Kızılötesi) Güdümlü MAM-T ve TV Güdümlü MAM-L atış testlerini de başarıyla gerçekleştirdi.

100 kilometre uzaktaki hedefi tam isabetle vurdu

Bayraktar AKINCI, 29 Şubat'ta Roketsan'ın geliştirdiği Çakır seyir füzesiyle gerçekleştirilen atış testinde Karadeniz üzerinde 100 kilometre uzaktaki hedefi tam isabetle vurdu.

22 Şubat'ta icra edilen test kapsamında Bayraktar AKINCI, Aselsan tarafından milli olarak geliştirilen ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi'ni kullanarak deniz üstünde seyreden Albatros İDA'yı başarıyla imha etti.

Azerbaycan envanterine giren Bayraktar AKINCI TİHA'nın 9 Şubat'ta gerçekleştirdiği ilk uçuşunu Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar birlikte izledi. Suudi Arabistan Krallığı ile geçen yıl yapılan ihracat ve işbirliği anlaşması, Cumhuriyet tarihinde Türk savunma ve havacılık sanayisinin tek seferde gerçekleştirdiği en büyük ihracat anlaşması oldu.

24 Şubat'ta gerçekleştirilen test faaliyetinde Bayraktar AKINCI C, bir saatten fazla havada kaldı. Uçuş sırasında aerodinamik parametre adımları başarıyla test edildi. Bayraktar AKINCI C, 2X850 HP olmak üzere toplam 1700 HP güç ile sınıfının en etkili ve kabiliyetli muharip platformu olacak. İlk uçuşunu 6 Aralık 2019'da yapan Bayraktar AKINCI TİHA, 29 Ağustos 2021'de envantere girdi. Yakın dönemde 2X450 HP gücündeki Bayraktar AKINCI A ve 2X750 HP gücündeki Bayraktar AKINCI B, Türk güvenlik güçlerinin yanı sıra başta Azerbaycan olmak üzere dost ve müttefik ülkelerin envanterine de katılmaya başladı.

40 bin saattir göklerde

Türkiye'nin ilk milli insansız hava araçlarını üreten Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar AKINCI TİHA, 40 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.

45 bin 118 feet ile milli havacılık irtifa rekoruna sahip Bayraktar AKINCI, 2023 yılında 3 ülkeyi uçarak geçmek suretiyle Bakü'ye gitti. Bu uçuş için Tekirdağ-Çorlu'dan havalanan TİHA, Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan'ı bir uçtan bir uca katetti. Ayrıca, 2022 yılında Efes Tatbikatı kapsamında Batman'dan kalkarak İzmir'deki hedefleri başarıyla vurdu.

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynaklarıyla yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA AR-GE sürecinin başından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 83'ünü ihracattan elde etti. 2021 ve 2022 yıllarında Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından 2023'te de sektörün ihracat şampiyonu olduğu açıklanan Baykar, geçen yıl 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Son yıllarda gelirlerinin yüzde 90'ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, 2023'te savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın 3'te 1'ini tek başına yaptı. Bayraktar TB2 SİHA için 33 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için de şimdiye kadar 9 ülkeyle olmak üzere toplam 34 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.

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