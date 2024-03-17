Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası kurum ve kuruluşlar Gazze'de sınıfta kaldı

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
2024-TUS ve 2024-STS: Temel sorular ve cevaplar yayınlandı
2024-TUS ve 2024-STS: Temel sorular ve cevaplar yayınlandı
Turgut Altınok'tan Übeyit Bartin açıklaması
Turgut Altınok'tan Übeyit Bartin açıklaması
'Türkiye'nin derin sondaj gemi filosu dünyada ilk 10'da'
'Türkiye'nin derin sondaj gemi filosu dünyada ilk 10'da'
Tansu Çiller'den Cavit Çağlar'ın 'memur aylıkları' iddiasına ilişkin açıklama
Tansu Çiller'den Cavit Çağlar'ın 'memur aylıkları' iddiasına ilişkin açıklama
Erdoğan'dan, staj ve çıraklık mağdurlarına: Çırağa müjde olmaz Kalfaya, ustaya olur
Erdoğan'dan, staj ve çıraklık mağdurlarına: Çırağa müjde olmaz Kalfaya, ustaya olur
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın en büyük ekonomileri arasına girme safhasındayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın en büyük ekonomileri arasına girme safhasındayız
Bakan Özhaseki: Allah rızası için kentsel dönüşüm yapın
Bakan Özhaseki: Allah rızası için kentsel dönüşüm yapın
Apartman ve sitelerde oturanlar dikkat! Cezalar artırıldı
Apartman ve sitelerde oturanlar dikkat! Cezalar artırıldı
Türkiye, AİHM davalarında açık ara zirvede
Türkiye, AİHM davalarında açık ara zirvede
'Yarısı Bizden Kampanyası'na ilişkin merak edilen 8 soru
'Yarısı Bizden Kampanyası'na ilişkin merak edilen 8 soru
Bakan Göktaş'tan 'İsrailli Bakan'a yönelik protestosu'na ilişkin açıklama
Bakan Göktaş'tan 'İsrailli Bakan'a yönelik protestosu'na ilişkin açıklama
Bakan Şimşek, enflasyon için net tarih verdi
Bakan Şimşek, enflasyon için net tarih verdi
Bahçeli'den Erdoğan'a: Ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın
Bahçeli'den Erdoğan'a: Ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın
İkinci el otomobil satışları şubatta yüzde 35 arttı
İkinci el otomobil satışları şubatta yüzde 35 arttı
Piyasalar, MB'nin faiz kararına odaklandı
Piyasalar, MB'nin faiz kararına odaklandı
Trafik poliçelerine kota sınırı, fiyatları uçurdu
Trafik poliçelerine kota sınırı, fiyatları uçurdu
EPDK açıkladı: İşte güneşten para kazanma yöntemleri
EPDK açıkladı: İşte güneşten para kazanma yöntemleri
Önce öğretmenler oynadı
Önce öğretmenler oynadı
Sadece İstanbul'da değil! Üç ilde daha başa baş yarış
Sadece İstanbul'da değil! Üç ilde daha başa baş yarış
'Dolar 15 gün sonra 40 lira olacak' iddialarına açıklama
'Dolar 15 gün sonra 40 lira olacak' iddialarına açıklama
Erdoğan'dan ek gösterge ve ikramiye açıklaması
Erdoğan'dan ek gösterge ve ikramiye açıklaması
Cevdet Yılmaz'dan enflasyon açıklaması
Cevdet Yılmaz'dan enflasyon açıklaması
Kurum: Kentsel dönüşümün siyaseti olmaz
Kurum: Kentsel dönüşümün siyaseti olmaz
Bakan Özhaseki'den kentsel dönüşüm açıklaması
Bakan Özhaseki'den kentsel dönüşüm açıklaması
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
'31 Mart'ı milli irade bayramı haline getirmek için çok çalışacağız'
'31 Mart'ı milli irade bayramı haline getirmek için çok çalışacağız'
O bölgeye dikkat! Deprem üretme zamanı yaklaştı...
O bölgeye dikkat! Deprem üretme zamanı yaklaştı...
'Öğretmenlere hakaret' iddiasına YSK'dan inceleme
'Öğretmenlere hakaret' iddiasına YSK'dan inceleme
Naci Görür açıkladı! Olası İstanbul depreminden en çok etkilenecek yerler
Naci Görür açıkladı! Olası İstanbul depreminden en çok etkilenecek yerler
Kurum mu İmamoğlu mu? Seçime günler kala AK Parti'den İstanbul anketi
Kurum mu İmamoğlu mu? Seçime günler kala AK Parti'den İstanbul anketi
Ana sayfaHaberler Siyasi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası kurum ve kuruluşlar Gazze'de sınıfta kaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen iftar programında, ''Uluslararası kurum ve kuruluşlar Gazze'de bir kez daha sınıfta kaldı. Bu süreçte kabul edelim ki İslam dünyası da iyi bir sınav veremedi." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mart 2024 20:42, Son Güncelleme : 17 Mart 2024 21:05
Yazdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası kurum ve kuruluşlar Gazze'de sınıfta kaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen "Kadim Dostlar İftarı"na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinerek uluslararası kurum ve kuruluşların Gazze'de bir kez daha sınıfta kaldığını belirterek ''Bu süreçte kabul edelim ki İslam dünyası da iyi bir sınav veremedi." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "İsrail'e katliamlarını yapabilmesi için mühimmat desteği veren Batılı ülkelerin münafıklığı, Gazze'yi dünyanın en büyük çocuk-kadın kabristanına çevirdi." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''40 bine yakın kardeşimizin şehit edildiği Gazze'de son asrın en vahşi soykırımlarından biri yaşanıyor. Uluslararası kurum ve kuruluşlar Gazze'de bir kez daha sınıfta kaldı. Bu süreçte kabul edelim ki İslam dünyası da iyi bir sınav veremedi. İsrail'e katliamlarını yapabilmesi için mühimmat desteği veren Batılı ülkelerin münafıklığı, Gazze'yi dünyanın en büyük çocuk-kadın kabristanına çevirdi.

''TÜRKİYE, TÜM İMKANLARIYLA GAZZELİ KARDEŞLERİNE SAHİP ÇIKMAKTADIR''

Ülkemizde kimileri Filistin Gazze diye bir yerin varlığından ilk kez 7 Ekim'de haberdar olmuş olabilir ama biz bu mücadeleye buradaki yol ve dava arkadaşlarımızla birlikte ömrümüzü adadık. Dünyada hiçbir siyasetçinin yapmaya cesaret edemediği dik duruşu bundan 15 sene önce 'One minute' diyerek açıkça ortaya koyduk. Türkiye, tüm imkanlarıyla Gazzeli kardeşlerine sahip çıkmaktadır. Yalanlar, çarpıtmalar bu hakikatin üstünü asla örtemez. İsrail'in sadece İsrail olmadığını, gerisindeki onlarca destekçisiyle bambaşka bir denklemi ifade ettiğini görmeyenin aklına da vicdanına da şaşarız. Türkiye, tüm imkanlarıyla Gazze'li kardeşlerine sahip çıkmaktadır. Yalanlar, çarpıtmalar bu hakikatin üstünü asla örtemez. Utanmadan, sıkılmadan üst geçitlerin gövdesine 'İsrafı bıraktık' diyor. Hangi israfı? Sadece sizin malum mahfillere harcadığınız rakamlar bilinir gibi değil.

MUHALEFETE ELEŞTİRİ

Şehirlerimizi belediyecilik hizmetlerinde ileriye götüremedikleri gibi beceriksizlikleriyle bir nevi fetret devrine soktular.

''BUNLAR TAM ZAMANLI DEĞİL YARI ZAMANLI MESAİ EHLİYDİLER''

Bunlar tam zamanlı değil yarı zamanlı mesai ehliydiler. Kendi şahsi reklamlarına verdikleri ehemmiyetin yarısını, şehrin kördüğüm haline gelen sorunlarının çözümüne vermediler. Bırakın yeni projelere, eserlere imza atmayı, ulaştırma başta olmak üzere birçok alanda tıkır tıkır işleyen sistemleri bile bunlar bozdu. Meydanlarda bol keseden vaat dağıtıp da şimdi bunları hatırlamayanların foyalarını tek tek ortaya dökeceğiz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber