Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası kurum ve kuruluşlar Gazze'de sınıfta kaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen "Kadim Dostlar İftarı"na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinerek uluslararası kurum ve kuruluşların Gazze'de bir kez daha sınıfta kaldığını belirterek ''Bu süreçte kabul edelim ki İslam dünyası da iyi bir sınav veremedi." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "İsrail'e katliamlarını yapabilmesi için mühimmat desteği veren Batılı ülkelerin münafıklığı, Gazze'yi dünyanın en büyük çocuk-kadın kabristanına çevirdi." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''40 bine yakın kardeşimizin şehit edildiği Gazze'de son asrın en vahşi soykırımlarından biri yaşanıyor. Uluslararası kurum ve kuruluşlar Gazze'de bir kez daha sınıfta kaldı. Bu süreçte kabul edelim ki İslam dünyası da iyi bir sınav veremedi. İsrail'e katliamlarını yapabilmesi için mühimmat desteği veren Batılı ülkelerin münafıklığı, Gazze'yi dünyanın en büyük çocuk-kadın kabristanına çevirdi.

''TÜRKİYE, TÜM İMKANLARIYLA GAZZELİ KARDEŞLERİNE SAHİP ÇIKMAKTADIR''

Ülkemizde kimileri Filistin Gazze diye bir yerin varlığından ilk kez 7 Ekim'de haberdar olmuş olabilir ama biz bu mücadeleye buradaki yol ve dava arkadaşlarımızla birlikte ömrümüzü adadık. Dünyada hiçbir siyasetçinin yapmaya cesaret edemediği dik duruşu bundan 15 sene önce 'One minute' diyerek açıkça ortaya koyduk. Türkiye, tüm imkanlarıyla Gazzeli kardeşlerine sahip çıkmaktadır. Yalanlar, çarpıtmalar bu hakikatin üstünü asla örtemez. İsrail'in sadece İsrail olmadığını, gerisindeki onlarca destekçisiyle bambaşka bir denklemi ifade ettiğini görmeyenin aklına da vicdanına da şaşarız. Türkiye, tüm imkanlarıyla Gazze'li kardeşlerine sahip çıkmaktadır. Yalanlar, çarpıtmalar bu hakikatin üstünü asla örtemez. Utanmadan, sıkılmadan üst geçitlerin gövdesine 'İsrafı bıraktık' diyor. Hangi israfı? Sadece sizin malum mahfillere harcadığınız rakamlar bilinir gibi değil.

MUHALEFETE ELEŞTİRİ

Şehirlerimizi belediyecilik hizmetlerinde ileriye götüremedikleri gibi beceriksizlikleriyle bir nevi fetret devrine soktular.

''BUNLAR TAM ZAMANLI DEĞİL YARI ZAMANLI MESAİ EHLİYDİLER''

Bunlar tam zamanlı değil yarı zamanlı mesai ehliydiler. Kendi şahsi reklamlarına verdikleri ehemmiyetin yarısını, şehrin kördüğüm haline gelen sorunlarının çözümüne vermediler. Bırakın yeni projelere, eserlere imza atmayı, ulaştırma başta olmak üzere birçok alanda tıkır tıkır işleyen sistemleri bile bunlar bozdu. Meydanlarda bol keseden vaat dağıtıp da şimdi bunları hatırlamayanların foyalarını tek tek ortaya dökeceğiz."