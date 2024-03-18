Gökhan Zan Savcılığa başvuru yaptı, 'adaylığım devam ediyor' dedi

Gazeteci İsmail Saymaz, Turgay Kocakaya adlı birinin Gökhan Zan'a AK Parti adına para teklif ettiğini iddia etti. Turgak Kocakaya adlı kişinin ise sosyal medya paylaşımlarında CHP adayı Lütfü Savaş'ı destelediği ortaya çıktı.

Almanya'da kaçak olarak yaşayan Erk Acarer adlı kişi de Lütfü Savaş'ın kendisine ulaştığını ve para karşılığı elindeki ses kasedini haber yapmasını ancak kendisinin bu teklifi kabul etmediğini belirtti.

Bu iddialar sonrasında TİP, Gökhan Zan'ın adaylığını geri çektiğini duyurdu.

Adaylığı geri çekilen Gökhan Zan, dün gece Hatay Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şikayetçi oldu. Gökhan Zan şikayeti sonrasında yaptığı açıklamada, kendisine CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş adına gelen kişilerin şantaj yaptığını ve ailesi üzerinden tehdit ettiklerini belirtti.

Muhalif Gazeteci Gökhan Özbek sosyal medya hesabından yaşananlara dair şu açıklamayı yaptı:

"Biraz önce TİP'in Hatay Büyükşehir adaylığından çekilen Gökhan Zan ile uzun bir görüşme yaptım.Konu bir hafta önce gündeme gelmiş. Kayıtların elinde olduğunu iddia eden Turgay Kocakaya Zan'a göre deepfake olan kayıtları Türkiye İşçi Partisi genel merkezine iletmiş.

Parti ise Zan'a doğruluğunu sormuş. Gökhan Zan ise kayıtlar ne diye sormuş. Parti kayıtları Gökhan Zan'a vermeyince, o da ortak bir tanıdığından kayıtları elde etmiş. Olayı duyar duymaz, bu mesele şeref ve onur meselesi diyerek savcılığa suç duyurusunda bulunacağını ve partinin arkasında durması gerektiğini ifade etmiş. Kendisine dur bekle denmiş. Fakat şantaj yaptığını iddia ettiği kişiler boş durmayınca Gökhan Zan bugün savcılığa gitmiş. Kendisi 2 gündür Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'a ulaşamamış. İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ile süreci yönetmiş. Şık ise Pazartesi beraber başvuralım demiş. Fakat tehditler artınca partinin bilgisi dahilinde bugün savcılığa başvurmuş. Savcılıktan çıktığında TİP'in kendisini adaylıktan çektiğini bizler gibi Twitter'dan öğrenmiş. Kendisi ile konuştuğumda neden peki dedim? TİP'in Arsuz ve Samandağ ilçe örgütlerinin kendisine destek vermediğini, Lütfü Savaş'ın kirli savaş yürüttüğünü ve kendisinin de bugün öğrendiğine göre CHP'nin de bugün saat 11:00'de Samandağ ilçe belediye başkana adayını çekerek, TİP'e destek olacağını ifade etti. Yani TİP Hatay'ı çekecek, Samandağ'ı alacak anlamına geliyor. Konunun savcılıkta olduğunu ve yargının hızlıca bu kumpas ve deepfake kayıtlarının gerçek olup olmadığını çıkarabileceğine ve kendisinin başının dik olduğunu da aktardı. Sonuna kadar da Hatay için, kumpascılarla mücadele edeceğini de ifade etti."

İşte Gökhan Zan'açıklaması

Sevgili Halkım

Sizlerle bu yola çıkarken asla pes etmeyeceğimi, mücadeleden vazgeçmeyeceğimi, yolumuza engeller çıkarsalar da geri adım atmayacağımı söylemiştim.



Halkımızın kaynaklarını ve tercihlerini sömürerek kurdukları saltanatı sürdürmek isteyenler, adaylığımızdan ilk. pic.twitter.com/58KsK0XGpX Gökhan Zan (@GokhanZanResmi) March 17, 2024

İşte TİP'in açıklaması:

Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

*Ülkemizin yaşadığı büyük yıkımların suçlusu olan AKP'nin yerel seçimde Hatay'dan gösterdiği Büyükşehir Belediye Başkanı adayı karşısında, yine bir deprem suçlusu olan mevcut belediye başkanı Lütfü Savaş'ın Hatay halkının tüm itirazlarına rağmen yeniden aday gösterilmesi üzerine, Türkiye İşçi Partisi olarak, Hatay halkını seçeneksiz bırakmayacağımızı ilan edip Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için girişimlerde bulunduk.

*Bu girişimler sonucunda Hatay halkının çeşitli temsilcilerinin ve önde gelen kanaat önderlerinin de inisiyatifiyle deprem günlerindeki özverili çalışmasıyla tanınan eski milli futbolcu, Hataylı spor insanı Gökhan Zan ortak bir iradeyle önerilen isim oldu. Partimiz ise "Hatay İttifakı" olarak adlandırılan bu iradeye saygı duyduğunu belirtti ve partimizin üyesi olmayan Gökhan Zan'a adaylık sırasını verdi.

"ADAYLIĞINI GERİ ÇEKTİĞİMİZİ KAMUOYUNA İLAN EDİYORUZ"

*Türkiye İşçi Partisi olarak, Hatay halkının iki deprem suçlusu arasında bir seçime zorlanmasının ve Lütfü Savaş'ın CHP adayı olarak dayatılmasının telafisi mümkün olmayan bir ayıp olduğunu ve acılı Hatay halkına bir hakaret anlamı taşıdığını tekrar ifade ediyoruz.

*Bununla birlikte, Hatay İttifakı'nın ortak aday olarak önerdiği Gökhan Zan'ın partimizin asla tasvip etmeyeceği ilişkilere girdiğine dair çeşitli iddialar tarafımıza ulaşmıştır. Gökhan Zan söz konusu iddiaların kendisine yönelik bir kumpas olduğunu ve hukuki süreci başlatacağını partimize iletmiştir.

*Ancak, her ne kadar süreç hukuki mercilere taşınacak olsa da, en ufak bir şaibenin varlığına bile göz yummayacağımızı ve kumpas ve şantaj gibi yolları alışkanlık haline getirmiş olan düzen siyasetine olan kapanmaz mesafemizi hatırlatıyor, Gökhan Zan'ın adaylığını geri çektiğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz.

*Türkiye İşçi Partisi, mücadelesini sadece ve sadece halkın gücüyle, halkın çıkarları doğrultusunda ve halkın sesini güçlendirmek amacıyla yürütür. Türkiye İşçi Partisi, alacağı her türlü kararı yetkili kurullarında alır ve kurulları aracılığıyla uygular.

*Türkiye İşçi Partisi, şimdiye kadar hiçbir siyasi grup ya da partiyle pazarlık ilişkisi kurmamış, bundan sonra da kurmayacaktır. Siyasetin kirli pazarlıklarla, kumpas ve şantajlarla yürütüldüğü bir ülkede temiz, dürüst ve şeffaf siyasette inat eden Türkiye İşçi Partisi olarak, ilkelerimizin üzerine hiçbir gölge düşmemesi için bugüne kadar olduğu gibi azami hassasiyeti göstereceğiz.

*Başta Hatay halkına olmak üzere, Türkiye'nin gönlü TİP'ten yana atan tüm emekçilerine kararımızı duyuruyor, istemeden de olsa parçası olduğumuz bu tablo için özür diliyoruz.

Partimiz, halka karşı işlenmiş bir suça bulaşmış hiç kimseyi desteklememeyi, dolayısıyla Hatay'da da deprem suçlarında ve yıkımda payı bulunan iktidar ve ana muhalefet adayları karşısında mücadele etmeyi ve halkımızı onlara oy vermemeye çağırmayı görev bilir.

Mücadelemizde, haysiyetimizde, ilkelerimizde inat edeceğiz.

Türkiye İşçi Partisi, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da pazarlıksız, tavizsiz, düzen siyasetinin kirli ve yozlaşmış ilişkilerinden tamamen uzak bir kimlikle yürüyüşüne devam edecektir."