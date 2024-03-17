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Dev maçta 5 gol: Fenerbahçe, zirve takibini sürdürüyor

Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertliler Fred ve Batshuayi'nin kaydettiği gollerle Süper Lig'deki deplasmanda galibiyet serisini 9 maça çıkardı.

Haber Giriş : 17 Mart 2024 22:42, Son Güncelleme : 17 Mart 2024 22:43
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Dev maçta 5 gol: Fenerbahçe, zirve takibini sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti.

Sarı-lacivertliler 13 ve 45+4. dakikada Fred'in kaydettiği gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısında Enis Bardhi sahneye çıkarak farkı frikik golüyle 1'e indirdi.

Trabzonspor'da 78. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Trezeguet skoru 2-2'ye getirdi. Fenerbahçe'de 88. dakikada sahneye çıkan Batshuayi maçın sonucunu da belirlemiş oldu.

Mücadelede başka gol sesi çıkmayınca sarı-lacivertliler bu sonuçla birlikte puanını 79'a yükselterek ikinci sırada zirve takibini sürdürdü. Bordo-mavili ekip ise 49 puanla 3. sırada yer aldı.

DEPLASMAN SERİSİ 9 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda oynadığı son 9 Süper Lig maçını kazandı. Sarı-lacivertliler üst üste daha fazla galibiyet aldığı son süreçte lig tarihinin en uzun serisini Ocak-Ekim 2011 döneminde 12 maçla yakalamıştı.

FRED'DEN 5 YIL SONRA İLK

Süper Lig'deki ilk golünü atan Fred (18 maç), Mathieu Valbuena'dan (Nisan 2019) bu yana
Fenerbahçe formasıyla Trabzonspor ağlarını ceza sahası dışından havalandıran ilk isim oldu.

CEZA SAHASI DIŞINDAN EN ÇOK GOL ATAN TAKIM

Bu sezon Süper Lig'de ceza sahası dışından 13 gol atarak bu alanda zirvede olan Fenerbahçe, daha yüksek bir sayıyı en son 2011/12 sezonunda 16 golle ulaşmıştı.

4 Gol | Cengiz Ünder
4 Gol | İrfan Can Kahveci
2 Gol | Sebastian Szymanski
2 Gol | Mert Hakan Yandaş
1 Gol | Fred

Trabzonspor kariyerinde Fenerbahçe'ye rakip olduğu dört Süper Lig maçında üç gol atan Trezeguet'nin, bordo-mavili formayla daha fazla lig golü attığı bir takım bulunmuyor (3; Gaziantep FK & Fatih Karagümrük ile eşit). Motive.

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