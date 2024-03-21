Özel öğretim kurumlarında öğretmen görevlendirmeleri nasıl yapılır?

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Yabancı uzmanların 'faiz' yorumu: MB bağımsızlığını geri kazandı
Yabancı uzmanların 'faiz' yorumu: MB bağımsızlığını geri kazandı
Faiz Kararı Sonrası Kredide Fırsat!
Faiz Kararı Sonrası Kredide Fırsat!
Sponsorlu İçerik
Sağlık Bakanı Koca: Kamuda herkes kendi işini yapacak
Sağlık Bakanı Koca: Kamuda herkes kendi işini yapacak
Kamu bankaları promosyonları güncellemeye başlıyor
Kamu bankaları promosyonları güncellemeye başlıyor
Faiz kararının ardından dolar 32 TL'nin altına geriledi
Faiz kararının ardından dolar 32 TL'nin altına geriledi
Merkez Bankası'ndan 6 yıl sonra gelen faiz koridoru adımı
Merkez Bankası'ndan 6 yıl sonra gelen faiz koridoru adımı
Başsavcıdan Çorum L Tipi Cezaevindeki yangına açıklama
Başsavcıdan Çorum L Tipi Cezaevindeki yangına açıklama
Uzmanlar MB'nin faiz artışı kararına ne dedi?
Uzmanlar MB'nin faiz artışı kararına ne dedi?
Çamaşır makinesine giren 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Çamaşır makinesine giren 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Erdoğan: Emekli promosyonu 8 ila 12 bin TL arası olacak
Erdoğan: Emekli promosyonu 8 ila 12 bin TL arası olacak
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı... Faizler yüzde 50'ye çıktı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı... Faizler yüzde 50'ye çıktı
Yerel seçim için 5 adımda oy kullanma rehberi
Yerel seçim için 5 adımda oy kullanma rehberi
Eğitimde yeni dönem: Öğrenci karneleri değişiyor
Eğitimde yeni dönem: Öğrenci karneleri değişiyor
Yeniden Refah MKYK üyesi: Murat Kurum desteklenmeli
Yeniden Refah MKYK üyesi: Murat Kurum desteklenmeli
Otogaza zam bekleniyor
Otogaza zam bekleniyor
Şubatta en çok satılan ikinci el oto markaları belli oldu
Şubatta en çok satılan ikinci el oto markaları belli oldu
Tekirdağ'da tır, yolcu minibüsüne çarptı: 5 ölü, 10 yaralı
Tekirdağ'da tır, yolcu minibüsüne çarptı: 5 ölü, 10 yaralı
EPDK'den 'elektrik faturaları'yla ilgili önemli karar
EPDK'den 'elektrik faturaları'yla ilgili önemli karar
Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Kadir Özkaya seçildi
Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Kadir Özkaya seçildi
Sandığa 10 gün kaldı: İşte 10 soruda yerel seçim
Sandığa 10 gün kaldı: İşte 10 soruda yerel seçim
Emeklilikte yeni sistem hazırlığı
Emeklilikte yeni sistem hazırlığı
Ankara'da kar yağışı başladı
Ankara'da kar yağışı başladı
Türkiye, 31 Mart'ta sandık başına gidiyor: Seçim yasakları başladı
Türkiye, 31 Mart'ta sandık başına gidiyor: Seçim yasakları başladı
AYM'den doktorları sevindiren karar: Kısıtlama kaldırıldı
AYM'den doktorları sevindiren karar: Kısıtlama kaldırıldı
9'uncu yargı paketinde AYM'ye düzenleme geliyor
9'uncu yargı paketinde AYM'ye düzenleme geliyor
Bakan Tunç: Türkiye'nin kanunları çağın en modern kanunları
Bakan Tunç: Türkiye'nin kanunları çağın en modern kanunları
Atama bekleyen öğretmenlerden 'mülakatsız atama' talebi
Atama bekleyen öğretmenlerden 'mülakatsız atama' talebi
Ali Yalçın: Hem boş olan hem de boşalan kadroya atama yapılmalı
Ali Yalçın: Hem boş olan hem de boşalan kadroya atama yapılmalı
FED faiz kararını açıkladı
FED faiz kararını açıkladı
Türkiye'nin CDS'i 3,5 ayın zirvesinde: Yükseliş teknik
Türkiye'nin CDS'i 3,5 ayın zirvesinde: Yükseliş teknik
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Özel öğretim kurumlarında öğretmen görevlendirmeleri nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 09.02.2024 tarih ve 96279472 sayılı yazısı ile özel öğretim kurumlarında öğretmen görevlendirmelerinin nasıl yapılacağını açıkladı

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 21 Mart 2024 20:00, Son Güncelleme : 21 Mart 2024 13:35
Yazdır
Özel öğretim kurumlarında öğretmen görevlendirmeleri nasıl yapılır?

Söz konusu yazıda aşağıdaki açıklamalarda bulunulmuştur.

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında Bakanlığımıza bağlı faaliyette bulunan özel öğretim kurumlarında öğretmen görevlendirmeleriyle ilgili hususlara 24.10.2022 tarihli ve E-16915068-I0.99-61640813 yazımızda yer verilmişti. Ancak Bakanlığımıza ulaşan taleplerden söz konusu yazının yeniden değerlendirilmesine ihtiyaç duyulduğu anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 9 sayılı Kararın 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında "Türkçe, Sosyal Bilgiler, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri alan öğretmenliklerine kaynak teşkil eden programlardan mezun olanlarla, ihtiyacın karşılanamaması durumunda Türkçe alanına Türk Dili ve Edebiyatı; Sosyal Bilgiler alanına Tarih ve Coğrafya; İlköğretim Matematik alanına Matematik; Fen Bilimleri alanına Fizik, Kimya ve Biyoloji alan öğretmenliklerine kaynak teşkil eden programlardan da mezun olanların ataması yapılabilir." hükmü yer almaktadır.

Söz konusu hüküm kapsamında Türkçe, Sosyal Bilgiler, İlköğretim Matematik ve Fen Bilimleri alanlarına öğretmen atamasında, bu alanlara kaynaklık teşkil eden programlardan mezun olanlardan asıl görevli aylık ücretli (kadrolu) öğretmenin görevlendirilmesi esastır. Ancak Türkçe, Sosyal Bilgiler, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri alan öğretmenliklerine kaynak teşkil eden programlardan mezun olanlarla, ihtiyacın karşılanamaması durumunda Türkçe alanına Türk Dili ve Edebiyatı; Sosyal Bilgiler alanına Tarih ve Coğrafya; İlköğretim Matematik alanına Matematik; Fen Bilimleri alanına Fizik, Kimya ve Biyoloji alan öğretmenliklerine kaynak teşkil eden programlardan da mezun olanların görevlendirilmesinin yapılabileceği değerlendirilmektedir.

Bununla birlikte Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji alan öğretmenliklerine kaynak teşkil eden programlardan mezun olanlarla ihtiyacın karşılanamaması durumunda Türk Dili ve Edebiyatı alanına Türkçe, Tarih ve Coğrafya alanına Sosyal Bilgiler, Matematik alanına İlköğretim Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji alanına Fen Bilimleri öğretmenliklerine kaynak teşkil eden programlardan mezun olanların;

1-Okullarda; herhangi bir okulda asıl görevli aylık ücretli olarak görevlendirilmiş olması durumunda ders saati ücretli öğretmen olarak, herhangi bir okulda asıl görevli aylık ücretli olarak görevlendirilmemiş ise uzman öğretici olarak,

2-Özel çeşitli kurslarda ise uzman öğretici olarak, görevlendirmelerinin yapılabileceği değerlendirilmekte olup 24.10.2022 tarihli ve E-16915068-I0.99-61640813 yazımız yürürlükten kaldırılmıştır.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber