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18 Mart 2024'ten önemli gündem başlıkları

18 Mart 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mart 2024 00:06, Son Güncelleme : 18 Mart 2024 00:18
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18 Mart 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. Yıl Dönümü Töreni'ne katılacak, şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir araya gelecek.

(Çanakkale/11.00/TBMM/19.05)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gazipaşa ve Alanya'da halk buluşması ile "Kentleri Gençler Yönetecek-Dijital Gençlik Buluşması"na iştirak edecek.

(Antalya/12.00/15.00/İstanbul/20.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, OSB İş Adamları Toplantısı'na katılacak, şehit ve gazi aileleriyle iftarda bir araya gelecek.

(Iğdır/16.00/18.00)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, TOKİ'nin İzmit Sekbanlı-Sepetçi Proje Alanı Anahtar Teslim Töreni'nde yer alacak, Ticaret Odası'nda iş insanlarıyla buluşacak, Ada Hayat Yerinde Kentsel Dönüşüm Temel Atma Töreni'ne ve Hendek'te iftar programına iştirak edecek.

(Kocaeli/12.00/13.00/Sakarya/17.00/18.30)

3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. Yıl Dönümü Töreni'ne katılacak.

(Çanakkale/13.00)

4- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Şalpazarı, Beşikdüzü ve Yomra ilçelerinde esnaf ziyaretlerinde bulunacak.

(Trabzon/13.00-16.10)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, sivil toplum kuruluşlarını ve esnafı ziyaret edecek, gençlerle bir araya gelecek, kanaat önderleriyle iftarda buluşacak.

(Balıkesir/13.25-18.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Sektörel Düşük Karbonlu Yol Haritaları Tanıtım Programı'na, Tuzla Bilim Merkezi ile Uydu Kuluçka Merkezi Açılı Töreni'ne katılacak, gençlerle buluşacak, şehit aileleriyle iftarda bir araya gelecek.

(Kocaeli/10.30/İstanbul/13.00/Balıkesir/16.00/17.00/19.26)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek yönetim kuruluyla toplantı yapacak, Bergama Serbest Bölgesi'nin açılışını gerçekleştirecek.

(İzmir/13.00/15.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu Güney Çevre Yolu Açılış Töreni'ne katılacak, valiliğe ziyarette bulunacak, E-5 üzerinde planlanan dal-çık projelerini inceleyecek, esnafla bir araya gelecek, kuzeybatı çevre yolu açılış töreni, Kepsut mitingi ile şehit aileleri ve gaziler iftar programına iştirak edecek.

(Bolu/11.00-13.00/Balıkesir/15.30/17.00/19.26)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri ile ocak ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3 tahvil ihalesi ile bir kira sertifikası satışı gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığınca Sirkeci Garı'nda düzenlenen "Allahaısmarladık Çanakkale Zaferi Sergisi"ne katılacak.

(İstanbul/09.45)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sarıgazi Kemal Ayyıldız Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Fatih Mahallesi Fitness ve Spor Merkezi ile Kapalı Spor Salonu'nun açılış törenine, amatör spor kulübü temsilcileriyle iftar programına iştirak edecek.

(İstanbul/11.00-19.20)

2- 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Futbol Takımı, 22 Mart'ta Macaristan ve 26 Mart'ta Avusturya ile deplasmanda oynayacağı özel maçlar için toplanıp hazırlıklara başlayacak.

(İstanbul/16.45)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftası, Onvo Büyükçekmece Basketbol-Bahçeşehir Koleji maçıyla sona erecek.

(İstanbul/20.30)

4- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 19. haftasına Görele Belediyespor-Anadolu Üniversitesi maçıyla devam edilecek.

(Giresun/17.00)

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