Sarıyer'de kafeteryanın önünde silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı
İstanbul Sarıyer Maslak'ta bir kafeteryanın önünde silahlı çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Mart 2024 07:41, Son Güncelleme : 18 Mart 2024 09:18
Sarıyer Maslak'ta bir kafeteryanın önünde çıkan silahlı çatışmada aralarında husumet bulunan 3 Türk uyruklu İsveç vatandaşıyla bir başka Türk uyruklu İsveç Vatandaşı olduğu öğrenilen Mazlum Ayrancı arasında silahlı çatışma çıktı.
Çıkan çatışmada Mazlum Ayrancı olay yerinde hayatını kaybederken Umut Koyuncu ise bacağından yaralandı.
3 saldırgan olay yerinden kaçarken polis ekiplerinin olay yerinde incelemeleri sürüyor.