Sarıyer'de kafeteryanın önünde silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı

Sarıyer Maslak'ta bir kafeteryanın önünde çıkan silahlı çatışmada aralarında husumet bulunan 3 Türk uyruklu İsveç vatandaşıyla bir başka Türk uyruklu İsveç Vatandaşı olduğu öğrenilen Mazlum Ayrancı arasında silahlı çatışma çıktı.

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