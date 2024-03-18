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Emekliye destek için yeni formül aranıyor

Emekli maaşlarında iyileştirme için yeni destek formülü masada. Aylık hane geliri asgari ücretin altındaki emeklilere nakdi olarak yakıt, doğal gaz, elektrik, su ve gıda yardımı yapılacak. Bu formül benimsenirse, emekli, dul ve yetim aylığı alan hanelerin geliri 17 bin 2 liraya yükselecek.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 18 Mart 2024 08:00, Son Güncelleme : 18 Mart 2024 07:58
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Emekliye destek için yeni formül aranıyor

Emekli aylıklarında iyileştirme çalışmaları kapsamında izlenecek yol haritaları, ekonomi yönetimine sunulmaya başlandı. Bu bağlamda, AK Parti yönetimi çeşitli senaryolar üzerinde çalışıyor. Bu senaryolardan emeklilere hane bazlı ek gelir desteğinin sağlanması öne çıkıyor. Bu senaryoya göre, Aile ve Sosyal Yardımlar Bakanlığı'na ayrılan ödenekten emeklilere baz alacak biçimde sosyal yardım sağlanacak. Hane geliri asgari ücretin altında kalan emeklilere nakdi olarak yakıt, doğal gaz, elektrik, su ve gıda yardımı yapılacak.

ASGARİ ÜCRET BAZ ALINACAK

Yardımdan faydalanmak isteyen emekliler, ek gelirlerinin olmadığını ve kirada oturduklarını belgeledikleri takdirde nakdi destek ödeneğinden yararlanmaya hak kazanacak. Düzenlemenin seçim sonrasında değerlendirmeye alınması ve uygun bulunması halinde Meclis'e gönderilmesi bekleniyor. Düzenleme sayesinde emekli, dul ve yetim aylığı alan hanelerin de toplam gelirleri 17 bin 2 lira seviyesine yükseltilecek.

3 MİLYON EMEKLİ 17 BİN LİRANIN ALTINDA

Düzenlemeden yaralanacak emeklilerin, emekli aylığı dışında bir gelirinin olmaması ve kirada oturması şartı aranacak. Bu şartlara sahip olan emeklilere söz konusu destekler nakdi olarak değil ayni olarak sağlanacak. Taban seviyeden emekli aylığı alanların refahını artırmak için planlanan adımlar için genel bütçeden sosyal yardımlara ayrılan 498 milyar liralık ödeneğin kullanılacağı öğrenildi. Türkiye'de 16,5 milyon emekli bulunurken, yaklaşık 3 milyon emekli 10 bin ila 17 bin lira arasında emekli aylığı alıyor. Desteklerle aradaki makas farkının düşürülmesi planlanıyor. Düzenleme evi kira olan ve ikinci bir geliri olmayanların gelirinin artırılmasını sağlayacak.

Tek gelir 10 bin lira olamaz

Toplumsal paydaşlık gelirlerinden emeklilerin de yararlanabilmesinin önünün açılacağını ifade eden kaynaklar şunları söyledi: "Tek geliri 10 bin lira ise bir emeklinin hanesinde sıkıntı var, demektir biz bu alana da müdahale etmek zorundayız. Yeni dönemde en alt hane gelir seviyesine göre, emeklinin durumunu düzeltecek bir çalışma yapmak durumundayız. Bu çerçevede, emeklilerin aylık gelirinin dışında ikinci bir gelirinin olup olmadığının sorgulanması gerekiyor. Kirada oturuyorsa ve ikinci bir geliri yoksa, yani şartlardan herhangi birini yerine getiriyorsa o kişiye sosyal destek sağlanabilir."

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