3 organize suç örgütü çökertildi: 22 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van, Gaziantep ve Kırklareli merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak "Mahzen-12" operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiği operasyonlarda, elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 22 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyale, suçtan elde edildiği değerlendirilen çok miktarda altın, döviz ve Türk lirasına el konuldu.

Yerlikaya sosyal medya paylaşımında şu ifadelere de yer verdi:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."