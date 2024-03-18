Meteoroloji'den 10 il için sarı alarm
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni haftanın ilk gününe ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Meteoroloji 10 il için sarı kodlu uyarı verirken Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor. Yağışların, Şanlıurfa'nın doğusu, Diyarbakır, Batman ve Mardin illeri ile Siirt ve Şırnak'ın batısında kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 18 Mart'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. 10 il için sarı kodlu uyarı yapılırken MGM, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi olduğunu duyurdu.
Yapılan son tahminlere göre; yurdun güney ve doğusunun yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın batı kıyıları ve Tokat çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Güneydoğu kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
Sarı kod verilen iller şöyle: Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Van, Batman, Şırnak
Bölgelere göre hava durumu
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin batısının iç kesimleri, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri ile batı kıyıları yerel sağanak yağışlı
HATAY °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİVAS °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 13°C
Parçalı bulutlu
KARABÜK °C, 15°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu
TRABZON °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Muş'un güney, Van'ın güney ve batısında kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur, kuzey ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
VAN °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ve batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
ŞANLIURFA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı