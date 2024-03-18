Akaryakıt kaçakçılarına geçit yok: Kayıt dışı bayilere inceleme

Türkiye Gazetesi'nden Cevdet Fırat Aydoğmuş'un haberine göre Akaryakıt Özel Ekibi tarafından yapılan denetimlerlerde yazarkasa ve otomasyon sistemlerine müdahale ederek kurulan yasa dışı gizli düzenekler ve sahte yazılım programları ile kayıt dışı akaryakıt sattıkları tespit edilen 4 bayinin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması sağlandı.

Ayrıca, piyasaya sahte fatura süren bayiler mercek altına alınarak 12 bayinin altı ayda 1,7 milyar lira sahte fatura düzenlediği ortaya konuldu ve bu firmalar hakkında incelemelerin başlatılması sağlandı.

Öte yandan, Ticaret Bakanlığının, sektörün en önemli sorunları arasında yer alan "bayilerce dağıtıcılarından yasal olarak temin edilen akaryakıtın faturasının komisyon karşılığı farklı sektörlerde faaliyet gösteren son kullanıcılara düzenlenmesi, akaryakıtın ise faturasız veya kayıt dışı olarak piyasaya sürülmesi", "gerçekte herhangi bir akaryakıt teslimi olmaksızın kurumsal dağıtım firmaların bayilerine ait ödeme kaydedici cihaz fişlerinin taklit edilerek piyasaya sürülmesi" ve "rafineri veya depolama tesisinden usulüne uygun olarak alınan akaryakıtın, mevzuata aykırı olarak hal kompleksi, tır parkları gibi yerlerde kayıt dışı olarak satışının yapılması" şeklinde gerçekleştirilen usulsüzlük fi illerinin büyük ölçüde önüne geçildiği belirtildi