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Katillerin gözü döndü! İsrail'den Şifa Hastanesi'ne katliam gibi baskın

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yine Şifa Hastanesi'ni hedef aldı. Filistin Sağlık Bakanlığı, Eş-Şifa Tıp Kompleksi'nin yoğun ateş altında olduğunu belirterek hastaneye yönelik yapılanları uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olarak nitelendirdi. Hastane çevresine çatışmaların devam ettiği ve patlama sesleri geldiği de belirtildi. Görgü tanıkları saldırılarda ölü ve yaralıların olduğunu belirtti, işte son durum...

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mart 2024 09:45, Son Güncelleme : 18 Mart 2024 09:47
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Katillerin gözü döndü! İsrail'den Şifa Hastanesi'ne katliam gibi baskın

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde kadın, çocuk, yaşlı ayırt etmeksizin sivillerin sığındığı noktaları hedefine alarak bomba yağdırdı. Çatışmaların başından beri okul, mülteci kampı, cami, kilise, hastane demeden saldırılarını sürdüren işgal güçleri yaptıkları katliamlarla 30 binden fazla sivilin ölümüne sebep oldu. İsrail ordusu, 'Hamas'ın kalkan olarak kullandığını iddia ettiği ve binlerce insanın bulunduğu Şifa Hastanesi'ni bir kez daha hedef aldı.

"ULUSLARARASI İNSANCIL HUKUKUN AÇIK İHLALİ"

Bakanlıktan İsrail güçlerinin Gazze'deki Şifa Hastanesi'ni kuşatmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi'ne yönelik yaptıkları uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olarak nitelendirildi.

Şifa Hastanesi'ne saldırının amacının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sağlık sistemini çökertmek olduğu kaydedilen açıklamada, hastanedeki sağlık personelinin, hastaların ve yerinden edilmiş kişilerin hayatlarından İsrail güçleri sorumlu tutuldu.

HASTANE ÇEVRESİDEN ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR

İsrail güçlerinin Gazze'deki Şifa Hastanesi'ni kuşattığı ve hastane çevresinde İsrail güçleri ile Filistinli direniş güçleri arasında şiddetli çatışmalar eşliğinde patlama sesleri duyulduğu belirtiliyor.

"HASTANE TOP MERMİLERİ VE İHA'LARLA VURULDU"

Görgü tanıklarının açıklamalarına göre, İsrail tankları ve askeri araçları, yoğun ateş koruması altında aniden Gazze şehrinin batısındaki bölgelere girerek binlerce yerinden edilmiş, hasta ve yaralının bulunduğu Şifa Hastanesi'ni kuşattı, hastanenin bazı kısımlarını top mermileri ve İHA'lar ile hedef aldı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Baskından önce yerinden edilenlerin bazıları hastaneyi terk etmeyi başarırken, İsrail güçlerinin hastaneyi hedef alması ve içeriye ateş açması yerinden edilmiş kişilerden bazılarının ölümüne ve yaralanmasına neden oldu.

İSRAİL, EL ŞİFA HASTANESİ'NE 4. KEZ SALDIRDI

İşgal güçleri, Ekim ayından bu yana El Şifa Hastanesini dördüncüsü defa hedef olarak seçti.

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