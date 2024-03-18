İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
'Eğitim sistemi ve öğretmenler gibi konularda dışarıdan ahkam kesmek kolay'
'Eğitim sistemi ve öğretmenler gibi konularda dışarıdan ahkam kesmek kolay'
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
Sponsorlu İçerik
AK Parti'nin son seçim anketi: İstanbul yarışında son durum ne?
AK Parti'nin son seçim anketi: İstanbul yarışında son durum ne?
'Dünyanın en güçlü orduları Çanakkale'de hüsrana uğramıştır'
'Dünyanın en güçlü orduları Çanakkale'de hüsrana uğramıştır'
Hakan Fidan'dan Kurtlar Vadisi sözleri...'Alıştım'
Hakan Fidan'dan Kurtlar Vadisi sözleri...'Alıştım'
Dün akşam oynanan maçın bileti kesildi! 12 kişi gözaltına alındı
Dün akşam oynanan maçın bileti kesildi! 12 kişi gözaltına alındı
LGS başvuruları başladı
LGS başvuruları başladı
Yapay zeka ile kamuda hangi meslekler risk altında?
Yapay zeka ile kamuda hangi meslekler risk altında?
FETÖ'cüler, başkası adına açılan cep telefonu hatlarıyla kaçıyor
FETÖ'cüler, başkası adına açılan cep telefonu hatlarıyla kaçıyor
Gökhan Zan Savcılığa başvuru yaptı, 'adaylığım devam ediyor' dedi
Gökhan Zan Savcılığa başvuru yaptı, 'adaylığım devam ediyor' dedi
3 organize suç örgütü çökertildi: 22 gözaltı
3 organize suç örgütü çökertildi: 22 gözaltı
Emekliye destek için yeni formül aranıyor
Emekliye destek için yeni formül aranıyor
Kredi kartından nakit borçlanmaya faiz freni
Kredi kartından nakit borçlanmaya faiz freni
Bayram ikramiyelerinde önemli detay
Bayram ikramiyelerinde önemli detay
Spor Bakanı Bak'tan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı hakkında açıklama
Spor Bakanı Bak'tan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı hakkında açıklama
TFF'den Trabzonspor - Fenerbahçe maçı açıklaması
TFF'den Trabzonspor - Fenerbahçe maçı açıklaması
Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşananlara ilişkin soruşturma başlatıldı
Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşananlara ilişkin soruşturma başlatıldı
2024-TUS ve 2024-STS: Temel sorular ve cevaplar yayınlandı
2024-TUS ve 2024-STS: Temel sorular ve cevaplar yayınlandı
Turgut Altınok'tan Übeyit Bartin açıklaması
Turgut Altınok'tan Übeyit Bartin açıklaması
'Türkiye'nin derin sondaj gemi filosu dünyada ilk 10'da'
'Türkiye'nin derin sondaj gemi filosu dünyada ilk 10'da'
Tansu Çiller'den Cavit Çağlar'ın 'memur aylıkları' iddiasına ilişkin açıklama
Tansu Çiller'den Cavit Çağlar'ın 'memur aylıkları' iddiasına ilişkin açıklama
Erdoğan'dan, staj ve çıraklık mağdurlarına: Çırağa müjde olmaz Kalfaya, ustaya olur
Erdoğan'dan, staj ve çıraklık mağdurlarına: Çırağa müjde olmaz Kalfaya, ustaya olur
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın en büyük ekonomileri arasına girme safhasındayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın en büyük ekonomileri arasına girme safhasındayız
Bakan Özhaseki: Allah rızası için kentsel dönüşüm yapın
Bakan Özhaseki: Allah rızası için kentsel dönüşüm yapın
Apartman ve sitelerde oturanlar dikkat! Cezalar artırıldı
Apartman ve sitelerde oturanlar dikkat! Cezalar artırıldı
Türkiye, AİHM davalarında açık ara zirvede
Türkiye, AİHM davalarında açık ara zirvede
'Yarısı Bizden Kampanyası'na ilişkin merak edilen 8 soru
'Yarısı Bizden Kampanyası'na ilişkin merak edilen 8 soru
Bakan Göktaş'tan 'İsrailli Bakan'a yönelik protestosu'na ilişkin açıklama
Bakan Göktaş'tan 'İsrailli Bakan'a yönelik protestosu'na ilişkin açıklama
Bakan Şimşek, enflasyon için net tarih verdi
Bakan Şimşek, enflasyon için net tarih verdi
Bahçeli'den Erdoğan'a: Ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın
Bahçeli'den Erdoğan'a: Ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Eğitim

LGS başvuruları başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 2 Haziran'da gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başvuruları başladı. Başvurular, 29 Mart'ta "e-Okul" üzerinden isteğe bağlı yapılacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mart 2024 10:08, Son Güncelleme : 18 Mart 2024 10:02
Yazdır
LGS başvuruları başladı

2023-2024 eğitim öğretim yılı sonunda Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'na göre, resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci seçmek amacıyla yapılacak merkezi sınav, 2 Haziran'da uygulanacak.

Merkezi sınav başvuruları, bugünden itibaren 29 Mart'a kadar "e-Okul" üzerinden isteğe bağlı gerçekleştirilecek. Sınava katılım isteğe bağlı olacak, katılmak isteyen öğrenciler, başvurularını elektronik ortam üzerinden ücretsiz yapabilecek.

Okul müdürlükleri başvuru işlemleriyle ilgili öğrencilere rehberlik edecek ve sınav başvuruları 1 Nisan 2024'e kadar okul müdürlüklerince onaylanacak.

Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler ise başvurularını yayımlanan kılavuzda bulunan formu doldurarak yapacak.

Öğrenciler, başvurularının yapılıp yapılmadığını elektronik ortamdan takip edebilecek.

- Sınavın kapsamı

Her alan için 8'inci sınıf öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınarak, öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacak.

- Giriş belgeleri, 24 Mayıs'tan itibaren açıklanacak

Sınav, il ve ilçelerde belirlenen okullarda yapılacak. Fotoğraflı sınav giriş belgesi, 24 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamdan okul müdürlüklerince alınacak, mühürlenecek ve onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.

Öğrenciler, sınava gelirken fotoğraflı onaylı giriş belgeleriyle geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulunduracak.

- Sonuçlar, 28 Haziran'da açıklanacak

Sınavın birinci oturumu saat 9.30'da, ikinci oturumu ise 11.30'da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve yanıtlamaları için 75 dakika süre verilecek.

İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve yanıtlamaları için 80 dakika süre verilecek. Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

Sınav sonuçları, 28 Haziran 2024'te "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber