Türkiye'nin 1 yıl içinde ödemesi gereken dış borç belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayı Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri'ni paylaştı. Buna göre Ocak sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2023 yıl sonuna göre %0,2 oranında azalışla 174,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku % 2,2 oranında artarak 69,9 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku % 2,7 oranında azalarak 58,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

BANKALARIN KISA VADELİ YURT DIŞI KREDİLERİ ARTTI

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2023 yıl sonuna göre %5,0 oranında artarak 13,2 milyar dolar seviyesine çıktı. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı %2,3 oranında azalarak 19,5 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da %1,4 oranında azalışla 20,4 milyar dolara geriledi. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre %10,8 oranında artışla 16,8 milyar dolar seviyesine yükseldi. Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2023 yıl sonuna göre %3,4 oranında azalarak 51,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

KAMUNUN BORCU ARTTI, ÖZEL SEKTÖRÜN BORCU AZALDI

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2023 yıl sonuna göre %3,4 oranında artarak 35,7 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu %1,4 oranında azalarak 93,1 milyar dolar oldu.

ALACAKLI BAZINDA DIŞ BORÇLAR

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre %0,7 oranında artarak 96,2 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar %2,3 oranında azalarak 75,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2023 yıl sonunda 1,7 milyar dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2024 Ocak sonu itibarıyla 2,4 milyar dolar oldu. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 373 milyon dolar olarak gerçekleşti.

BORCUN BÜYÜK BÖLÜMÜ DÖVİZ ÜZERİNDEN

2024 Ocak sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu %50,5'i dolar, %22,5'i euro, %10,8'i TL ve %16,2'si diğer döviz cinslerinden oluşmuştur.

1 YIL İÇİNDE ÖDENMESİ GEREKEN DIŞ BORÇ 225,4 MİLYAR DOLAR

2024 Ocak sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 225,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 19,6 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün %21, Merkez Bankası'nın %20,5, özel sektörün ise %58,5 oranında paya sahip olduğu gözlemlendi.