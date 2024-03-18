Dolar günü 32,30 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 32,2180 32,2190 32,2990 32,3000 Avro 35,1440 35,1450 35,1700 35,1710 Sterlin 41,0640 41,1810 41,1290 41,2460 İsviçre Frangı 36,9120 37,0970 37,4840 37,6720 ANKARA ABD Doları 32,1880 32,2680 32,2690 32,3490 Avro 35,1040 35,1840 35,1300 35,2100 Sterlin 41,0040 41,2140 41,0690 41,2790