Dolar günü 32,30 TL'den tamamladı
Güne değer kazancıyla başlayan dolar, günü 32,30 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mart 2024 17:32, Son Güncelleme : 18 Mart 2024 17:36
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|32,2180
|32,2190
|32,2990
|32,3000
|Avro
|35,1440
|35,1450
|35,1700
|35,1710
|Sterlin
|41,0640
|41,1810
|41,1290
|41,2460
|İsviçre Frangı
|36,9120
|37,0970
|37,4840
|37,6720
|ANKARA
|ABD Doları
|32,1880
|32,2680
|32,2690
|32,3490
|Avro
|35,1040
|35,1840
|35,1300
|35,2100
|Sterlin
|41,0040
|41,2140
|41,0690
|41,2790