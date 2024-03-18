Dün akşam oynanan maçın bileti kesildi! 12 kişi gözaltına alındı

Süper Lig'in 30'uncu haftasında dün akşam Fenerbahçe Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Trabzonsporlu taraftarlar ile sarı lacivertli futbolcular arasında arbede yaşandı. Yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında ilk belirlemelere göre 12 kişinin gözaltına alındığını ve soruşturmanın devam ettiğini belirterek şunları kaydetti;

Maç esnasında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a yabancı madde atan C.K. isimli şahıs, müsabaka esnasında tespit edilmiş, yakalanarak gözaltına alınmış ve hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır.

Müsabaka sonrası sahaya ilk atlayan H.Ç. adlı şahsın kaldığı otel tespit edilmiş, otelde yapılan araştırmada şahsın otelden ayrıldığı anlaşılmış, Rize istikametine gittiği bilgisinin alınması üzerine 12 çalışmalar sonucu şahıs Yomra ilçesinde yakalanarak hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır.

Müsabaka sonunda sahaya atlayıp korner bayrağını alarak futbolculara doğru koşan şahsın, stadyuma giriş yapmış olduğu passolig sahibinin C.Ç. olduğu tespit edilmiş, sahaya giren şahsın passolig sahibi olmadığı anlaşılmış, yapılan incelemelerde sahaya giren E.T. isimli şahıs Araklı ilçesinde yakalanmış ve gerekli soruşturma başlatılmıştır.

Müsabaka sonunda sahaya girerek Fenerbahçe kalecisi Dominic Livakovic'i darp eden şahsın O.B. olduğu tespit edilmiş, şahıs Kalkınma Mahallesi'nde yakalanmış ve hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır.

Sosyal medyada paylaşım yaparak taraftarları havalimanına çağıran T.C.S., K.M. , O.O., E.T., ve A.A. isimli şahıslar yakalanarak haklarında gerekli soruşturma başlatılmıştır.

Müsabaka sonrası yapılan kamera çalışmaları sonucunda sahaya girdiği tespit edilen A.S., B.T. isimli şahıslar yakalanarak, haklarında gerekli soruşturma başlatılmıştır.

Şu ana kadar tespit edilen 12 şahıs ile ilgili adli ve idari işlemlere başlanmıştır. Yaşanan olaylarla ilgili inceleme ve soruşturma devam etmektedir.