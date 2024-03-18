Hakan Fidan'dan Kurtlar Vadisi sözleri...'Alıştım'

Bir dizi ziyarette bulunmak için Bursa'ya giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gençlerle bir araya geldi. Sosyal medya ile ilgili soruyu yanıtlayan Fidan kendisi ile ilgili çok sayıda Kurtlar Vadisi capsi yapıldığını söyledi.

Fidan'ın özellikle Dışişleri Bakanlığı koltuğuna gelmesi sonrası sosyal medya mecralarında çok sayıda edite konu olduğu görülmüştü.

Yapılan editlere artık alıştığını söyleyen Fidan, 'Ben de alıştım artık, 14 yaşından itibaren devletin hassas hizmetlerinde olunca yapacak bir şey yok. Kaderimiz.' ifadelerini kullandı.