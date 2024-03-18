YÖK'ten uzaktan tezsiz YL programları hakkında önemli karar!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında bir tezsiz yüksek lisans programının en fazla 50 öğrenci alabilmesine ve öğrenci alımlarının yılda bir defa (güz/bahar) üniversite senatosu tarafından belirlenen yarı yılda olmasına karar verdi!