Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyonluk soru TBMM'yle ilgili geldi!

Art arda soruları doğru yanıtlayan 19 yaşındaki yarışmacı Berk Göktaş, 1 Milyon TL değerindeki soruyu açtırmayı başardı. 1 Milyon TL değerindeki 12. Soru TBMM'den geldi.

1 MİLYONLUK SORU

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında gündeme gelen soru şuydu: "23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin birinci dönem milletvekillerinden hangisi, milletvekili olduğu ille doğru eşleştirilmiştir?"

Yarışmacı Berk Göktaş, soruya "Fevzi Paşa, Kozan" yanıtını verdi. Soruyu doğru cevaplayan yarışmacı, büyük ödül 5 milyon TL değerindeki soruyu açtırmaya hak kazandı.

DUYGULARINI PAYLAŞTI

5 Milyonluk soruyu görmeye hak kazanan Berk Göktaş, "Söyleyecek bir şey bulamıyorum. İyi bir sonuç alacağımı bekliyordum ama bu kadarını düşünmedim. Karışık duygular içerisindeyim, anlatılmaz yaşanır!" şeklinde konuştu.

MİLYONER YARIŞMACISI BERK GÖKTAŞ KİMDİR?

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 2. Sınıf öğrencisi olan 19 yaşındaki Berk Göktaş, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Fizik ve uzay alanlarına ilgisi olan Berk Göktaş, kazanacağı ödülle yurt dışında yüksek lisans yapmak istiyor.