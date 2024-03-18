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'Eğitim sistemi ve öğretmenler gibi konularda dışarıdan ahkam kesmek kolay'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Eğitim, öğretmenler ve eğitim sistemi gibi konularda dışarıdan ahkam kesmek kolay. Bu konularda ahkam kesen, beylik laflar eden herkese şunu söylemek istiyorum; siz bu sürece ne katkı verdiniz" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Mart 2024 12:14, Son Güncelleme : 18 Mart 2024 14:01
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Dr. Ufuk Ege Anaokulu, çocuklara Atatürk sevgisini aşılamak için Atatürk'e Vefa Valizi projesini başlattı. Bu çerçevede proje, Ankara Ticaret Odası Meclis Salonu Fuaye Alanı'nda sergilendi. Serginin açılışına katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Atalarımıza, coğrafyamıza, vatanımıza ve milletimize sahip çıkacak nesiller yetiştirmek istediklerini belirterek, "Bizim aslı görevimiz bu. Ülkemizin, milletimizin emniyette olduğu, gelecek kuşaklar açısından güvende olduğunu görmek bizim için dünyaya değer" diye konuştu.

"Siz bu sürece ne katkı verdiniz"

Yaptıkları projelerde kendilerine destek olan paydaşlarına teşekkür eden Bakan Tekin, eğitim sistemindeki eleştirilere ilişkin şunları söyledi:

"Dışarıdan eğitim, öğretmenler ve eğitim sistemi gibi konularda ahkam kesmek kolay. Bu konularda ahkam kesen, beylik laflar eden herkese şunu söylemek istiyorum; siz bu sürece ne katkı verdiniz? Eleştirdiğini şeylerin olmaması için, eksikliklerin giderilmesi için ne tür destekler verdiniz bize? Önce elinizi vicdanınıza, şapkanızı önünüze koyun siz üstünüze düşeni yapıyor musunuz ki öğretmenlerimizi, okullarımızı, eğitim sistemimizi eleştiriyorsunuz."

"Gittikçe genişleyen, büyüyen bir proje"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Atatürk'e Vefa Valizi projesine ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Mustafa Kemal Atatürk'e duyulan vefanın çok güzel bir örneği var bu projede. Biz bu projenin ilk yılına da ev sahipliği yapmıştık. Gittikçe genişleyen, büyüyen bir proje" dedi.

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