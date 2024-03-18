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İstanbul Havalimanı dördüncü kez 'Yılın Havalimanı' seçildi

İstanbul Havalimanı, "Air Transport Awards" kapsamında dördüncü kez "Yılın Havalimanı" ödülüne layık görüldü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mart 2024 12:57, Son Güncelleme : 18 Mart 2024 13:17
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İstanbul Havalimanı dördüncü kez 'Yılın Havalimanı' seçildi

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'ın Ekali kentinde düzenlenen törende, ödül, İGA Üst Yönetici (CEO) Vekili Selahattin Bilgen'e takdim edildi.

Böylece 2021, 2022 ve 2023'te tüm dünyadan rakiplerini geride bırakarak "Yılın Havalimanı" seçilen İstanbul Havalimanı, üst üste dördüncü kez bu başarıya imza attı.

Üst üste dördüncü kez

Açıklamada ödül töreninde yaptığı konuşmaya yer verilen Bilgen, 4 binden fazla katılımcının oyuyla bu ödüle üst üste dördüncü kez layık görülmenin gurur verici olduğunu belirtti.

Bilgen, dünyadaki tüm uluslararası havalimanları arasında öne çıkıp, bir kez daha bu unvanı elde etmenin havalimanının operasyonel mükemmelliği için çaba gösteren tüm ekiplerin büyük özverisinin kanıtı olduğuna dikkati çekerek, "Misafirlerimize keyifli bir seyahat deneyimi sunabilmek adına verimlilik, sürdürülebilirlik, inovasyon ve yolcu memnuniyeti hususunda kendimize her geçen dönem daha yüksek standartlar belirliyoruz. Bu ödül, sektörün öncüsü olarak hayata geçirdiğimiz uygulamalarımızdaki samimi kararlılığımızın da göstergesi. 'Air Transport Awards' ekibine bu kıymetli ödül için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Dirençli ve inovasyonda lider bir havacılık merkezi

Air Transport News Genel Direktörü ve CEO'su Dr. Kostas Iastrou ise İGA İstanbul Havalimanı'nın COVID-19 pandemisinden bu yana havacılık sektörünün karşılaştığı tüm zorluklara rağmen dirençli ve inovasyonda lider bir havacılık merkezi olduğunu kanıtladığını kaydetti.

Iastrou, bu havalimanının yolcu sayısında pandemi öncesine hızla ulaşıp, hava yolu çeşitliliğini artırarak sektörde öncü bir küresel aktarma merkezi konumuna ulaştığını, bu ödülün havalimanı çalışanlarının özverili çalışmaları ve misafirlerine sağladıkları keyifli yolculuk deneyiminin de bir yansıması olduğunu bildirdi.

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